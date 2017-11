EN DIRECT - L'ère Valérie Plante débute officiellement cet après-midi à Montréal

Un texte de Jérôme Labbé

La cérémonie d'assermentation se déroule dans la salle de bal du Marché Bonsecours et est retransmise sur Radio-Canada.ca.

Elle marque le début d'une nouvelle ère : celle de Valérie Plante, qui a défait le maire sortant, Denis Coderre, le 5 novembre dernier.

« Ce mandat, je le reçois avec beaucoup de joie et d'humilité », écrit Valérie Plante dans une lettre publiée sur le site web Huffpost Québec.

« Le fait d'être devenue la première mairesse de Montréal ajoute à la fierté que je ressens, ajoute-t-elle. Il aura fallu attendre 375 ans après l'arrivée de Jeanne-Mance pour que Montréal soit enfin dirigée par une femme. Cet honneur, je le chéris et je souhaite en faire un exemple afin que toutes les femmes et les jeunes filles de Montréal et d'ailleurs prennent conscience qu'elles sont aussi capables de réaliser leurs rêves, qu'elles ont un rôle important à jouer dans la société et que rien ne peut les empêcher d'atteindre leurs buts. »

« Montréal entre aujourd'hui dans une nouvelle ère exaltante. L'avenir s'annonce prometteur, bien que rempli de défis. Je suis prête pour la tâche et je sens que Montréal est prête pour la suite », conclut la nouvelle mairesse de Montréal.

Un importante présence féminine

Parmi les 103 nouveaux élus, 53 sont des femmes, soit un petit peu plus que la moitié, du jamais vu en politique montréalaise.

L'une d'entre elles brillera toutefois par son absence, puisque l'élection de Lisa Christensen comme conseillère d'arrondissement dans le district de Pointe-aux-Prairies est contestée par l'Équipe Denis Coderre pour Montréal, qui a demandé un dépouillement judiciaire. Le 5 novembre, la majorité de Mme Christensen n'était que de 32 voix. « Sa proclamation d'élection sera faite après la certification des résultats par le juge, conformément à la loi », a expliqué Élection Montréal, plus tôt cette semaine. Le district de Pointe-aux-Prairies est situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les 102 élus confirmés prêteront serment à l'unisson vers 16 h 30, selon le scénario distribué aux médias. Ils seront ainsi assermentés pour un mandat de quatre ans.

En attendant, ces élus avaient rendez-vous jeudi matin à l'hôtel de ville pour signer leur contrat et remplir les autres documents relatifs à leurs nouvelles fonctions. Une prise de photo individuelle était également planifiée pour le site web de la Ville de Montréal.





[anecdote] pendant l'assermentation, les élus rencontrent le greffier de @MTL_Ville et signent le Livre d'or. Le nouveau maire de MHM a en profité pour lui demander s'il y avait un concours des "pires signatures". #rcmtl pic.twitter.com/cxBbKgqyf9 — Marceau (@julie_marceau) 16 novembre 2017





Il s'agit d'une toute nouvelle expérience pour 42 élus, qui en sont à leur premier mandat. Le plus jeune d'entre eux, Younes Boukala, est âgé de 22 ans et siégera au conseil d'arrondissement de Lachine. Il fait aussi partie des rares élus à s'identifier à une minorité visible.

Le protocole exige que les élus – et les représentants de la presse – portent ce soir « une tenue vestimentaire appropriée ». « Mais je devrai me battre avec certains d'entre eux pour qu'ils acceptent de porter une cravate! », admettait cette semaine Youssef Amane, attaché de presse de Projet Montréal.

L'assermentation des nouveaux élus marquera aussi la fin du mandat de Denis Coderre à l'Hôtel de Ville. M. Coderre a tenu sa dernière conférence de presse mercredi dernier. Sa dernière activité publique a été de prendre part à une cérémonie du jour du Souvenir, samedi dernier, en compagnie de Valérie Plante. Il entend consacrer les prochaines semaines à prendre soin de sa santé, à la lecture et au cinéma.

Une mince majorité

Le parti de Valérie Plante, Projet Montréal, sera pour la première fois de son histoire majoritaire au conseil municipal, avec 34 des 65 sièges, contre 25 pour l'Équipe Coderre. Six élus issus de trois autres petits partis compléteront le portrait.

Ce conseil – le 100e de l'histoire de Montréal – ne sera toutefois pas majoritairement féminin : 30 femmes y siégeront, contre 35 hommes.

C'est dans ce contexte que la 45e mairesse de Montréal devra composer un nouveau comité exécutif, qu'elle a promis « paritaire » et « ouvert à l'opposition ». Comme annoncé vers la fin de la campagne électorale, ce comité devrait être présidé par le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Les spéculations vont bon train en ce qui a trait aux différentes responsabilités qui seront distribuées, mais déjà, certains ont déclaré ne pas être intéressés. C'est le cas des nouvelles mairesses d'arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery. « Je pense que j'en ai assez dans mon assiette déjà. Ça m'intéresse, admet Mme Montgomery, mais pas maintenant. Parce que je serai la mairesse de l'arrondissement le plus populeux de Montréal. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors je veux commencer là, et on va voir après. »

Le doyen des élus à l'Hôtel de Ville, Marvin Rotrand, conseille à Valérie Plante de ne pas choisir de maires d'arrondissement parce qu'ils sont déjà débordés.

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a pourtant signalé son intérêt à la nouvelle mairesse. « Oui, ça m'intéresse, avoue-t-il. Mais moi, je suis fait du bois dont on fait des flûtes : si c'est le comité exécutif, c'est tant mieux, [mais] si j'ai à me concentrer sur le Plateau, ça va être bien aussi. Je pense que je vais réussir à porter la vision de Projet Montréal [et] des citoyens du Plateau-Mont-Royal, où que ce soit. »

La première réunion du comité exécutif est prévue mercredi prochain. Sa composition devrait donc être annoncée d'ici là.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine et de Julie Marceau