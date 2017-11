Grève dans les collèges : les enseignants rejettent la dernière offre

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario avait incité ses membres à rejeter l'offre du Conseil des employeurs des collèges.

Le SEFPO appelle maintenant les collèges à revenir à la table des négociations, tout en les qualifiant de « patron intimidant ».

Les deux parties sont toutefois à couteaux tirés depuis des semaines. « Je n'ai pas besoin de les aimer [pour en arriver à un accord] », lance Mme Hornick, qui est à la tête du comité de négociation des professeurs.

La réaction de professeurs à Toronto après le dévoilement des résultats du vote :

Et la grève se poursuit. Les professeurs ont voté contre l'offre des collèges. La reactions des enseignants #icionrc pic.twitter.com/qqfwHGkIzr

Loi de retour au travail?

La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, n'a pas fermé la porte dans le passé à la possibilité d'une loi spéciale de retour au travail.

Jeudi matin, son bureau a indiqué qu'elle rencontrerait en après-midi les présidents des unités de négociation du Conseil des employeurs des collèges et du SEFPO pour « discuter de la façon de résoudre immédiatement cette situation et de ramener les élèves en classe ».

Les étudiants sont au milieu de cette grève depuis trop longtemps et ce n'est pas juste. (...) Nous examinons toutes nos options, mais j'ai bon espoir que les parties parviendront à un accord pour que les étudiants retournent immédiatement en classe. Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario

Étant donné que la session d’automne pourrait carrément être annulée si les cours ne reprennent pas très bientôt, les pressions sont fortes sur le gouvernement maintenant que les professeurs ont rejeté la dernière offre patronale.

Les enjeux?

À en croire les deux parties, il n’y avait qu’un écart de 0,25 % entre elles en matière d’augmentations de salaire, lorsque les négociations ont été rompues il y a dix jours. Les collèges s'étaient aussi engagés à embaucher plus de professeurs à temps plein, comme le demandait le syndicat, en plus d'avoir accepté de confier les autres enjeux salariaux et liés à la sécurité d’emploi à un groupe provincial. Toutefois, les deux parties étaient loin d'un accord quant à l’indépendance académique des professeurs.