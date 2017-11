« Il n'est pas au courant; il n'est pas dans ça », plaide l'avocat de Tony Accurso

Me Labelle a soutenu que M. Accurso dirigeait de si grandes entreprises qu'il ne pouvait s'occuper de la gestion quotidienne et de l'octroi des contrats de construction.

« Il n'est pas au courant; il n'est pas dans ça », a martelé l'avocat en s'adressant au jury.

Il l'a encore une fois comparé à un avion qui vole à 35 000 pieds (plus de 10 500 m) d'altitude et qui n'est pas au courant des Cessna qui volent à 1500 pieds (plus de 450 m).

Dès le début de sa plaidoirie, il a expliqué aux jurés que le sort de l'homme d'affaires reposait entre leurs mains. « Vous êtes la seule protection, la seule, qu'un citoyen a contre le tribunal de l'opinion publique », leur a-t-il lancé.

Me Labelle poursuit sa plaidoirie jeudi. Vendredi, ce sera au tour du procureur de la poursuite de faire sa plaidoirie.

Antonio Accurso fait face à des accusations de fraude, de corruption de fonctionnaires, d'abus de confiance et de complot dans le cadre d'un système de partage des contrats et de paiement de ristournes sur ces contrats au parti de l'ex-maire Vaillancourt.