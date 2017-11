Valérie Plante salue le maintien de l'Agence mondiale antidopage à Montréal

En compagnie du président de Montréal International, Hubert Bolduc, qui assistait au point de presse par vidéoconférence à partir de Séoul, en Coré du Sud, la mairesse a déclaré qu’il s’agit d’une autre preuve que Montréal est une ville importante dans le monde.

Mercredi, l’Agence mondiale antidopage a annoncé, au terme de nombreuses négociations et représentations de divers pays, qu’elle conservera son siège social dans la métropole au moins jusqu’en 2031.

« C’est une excellente nouvelle! On sait que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de négociations. Il y avait d’autres parties intéressées à recevoir l’agence antidopage, mais voilà, la décision a été prise grâce notamment au travail de Montréal international », a déclaré Valérie Plante, qui a notamment salué le travail accompli en ce sens par la ministre des Relations internationales du Québec Christine St-Pierre et par le ministre fédéral des Transports Marc Garneau.

Pour Valérie Plante, la réputation de Montréal a certes joué un rôle dans cette réussite, mais la qualité de vie qu’elle offre a également pesé dans la balance.

Hubert Bolduc, pour sa part, s’est félicité que cette expertise scientifique internationale soit maintenue dans la métropole.