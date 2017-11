Une toile de Léonard de Vinci adjugée pour 450 millions de dollars

Le tableau intitulé Salvator Mundi, qui signifie « sauveur du monde », est parmi la vingtaine de ceux peints par Léonard de Vinci dont l'existence est connue et le seul détenu par un collectionneur privé. Il a été vendu par la maison de ventes aux enchères Christie's, qui n'a pas identifié l'acheteur.

« Salvator Mundi est une représentation du visage le plus emblématique au monde par l'artiste le plus important de tous les temps, a déclaré Loic Gouzer, le coprésident de la section art d'après-guerre et contemporain chez Christie's. L'occasion de réaliser la vente de ce chef-d'œuvre est un honneur qui ne se produit qu'une fois dans une vie. »

Le prix le plus élevé payé pour une œuvre d'art aux enchères s'élevait à 179 millions de dollars, pour la toileLes Femmes d'Alger (version 0), de Pablo Picasso. Elle a été vendue en mai 2015, également chez Christie's à New York.

Le tableau « Salvator Mundi », un portrait de Jésus de Léonard de Vinci Photo : Reuters/Courtoisie : Christie's

Le prix de vente le plus élevé connu pour une œuvre d'art était de 300 millions de dollars, pour le tableau Interchange de Willem de Kooning vendu en septembre 2015 par la Fondation David Geffen au gestionnaire de fonds spéculatif Kenneth C. Griffin.

Les enchères ont commencé à 75 millions de dollars et ont duré 19 minutes. Elles ont atteint 300 millions de dollars à mi-chemin.

Les personnes présentes dans la salle où se déroulaient les enchères ont applaudi lorsque les enchères ont atteint 300 millions de dollars et quand le marteau a retenti à la suite de la dernière offre, 400 millions de dollars américains. Le prix de vente record de 450 millions de dollars comprend la prime pour l'acheteur, une somme payée par le gagnant à la maison de vente aux enchères.