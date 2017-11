La ligne est parfois mince quand il est question de harcèlement psychologique, dit un expert

Les allégations d'abus et de harcèlement psychologique formulées à l'endroit de l'acteur et professeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Gilbert Sicotte, posent la question de la limite à ne pas franchir. Un expert, Angelo Soares, de l'UQAM, explique à quel point la frontière entre la communication de l'enseignement et le harcèlement est parfois ténue.