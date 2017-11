L'Union des artistes dépose des griefs pour harcèlement

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le syndicat n'a pas voulu préciser le nombre de plaintes qui ont été acheminées ni les personnes impliquées.

Rappelons que lors de son passage à l’émission 24/60 mercredi dernier, la présidente de l'UDA, l'actrice Sophie Prégent, avait dit que le syndicat avait reçu une « trentaine de plaintes » au cours des trois dernières semaines.

Dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, plusieurs membres de la communauté artistique québécoise ont publiquement dénoncé, ces dernières semaines, des cas allégués de harcèlement sexuel subis sur les lieux de travail.

L'UDA avait alors encouragé ses membres à dénoncer tout type de harcèlement. Dans un communiqué diffusé mercredi, le syndicat dit être rendu à l'étape d'entreprendre « des procédures officielles ».

« Des mécanismes de plainte existent, et il est encourageant de voir que les artistes décident d'utiliser les ressources mises à leur service par l'UDA », écrit Sophie Prégent.

L'UDA rappelle que des mécanismes sont prévus pour soutenir les victimes. Des personnes ressources formées en matière de harcèlement sont notamment disponibles pour répondre aux questions, trouver des solutions et accompagner les artistes dans leurs démarches.

Vers un guichet unique pour les plaintes

L’UDA veut aller plus loin et propose de mettre en place une politique de prévention du harcèlement, avec l’aide des autres syndicats et organismes du milieu culturel.

Cette politique comprendra notamment un guichet unique qui recevra et traitera les plaintes « de façon neutre pour l’ensemble du milieu ».

« Le travail est commencé, écrit Mme Prégent. Nous sommes tous en action avec le même objectif : tolérance zéro pour le harcèlement ».

Rappelons que Sophie Prégent avait été durement critiquée, la semaine dernière, par les comédiens Marc-André Grondin, Karine Vanasse, Magalie Lépine-Blondeau et le réalisateur Christian Laurence. Ceux-ci estimaient que la présidente de l'UDA s'était placée en situation de conflit d'intérêts en prenant la défense du réalisateur Sylvain Archambault, visé par des allégations d'inconduite.