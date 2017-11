Les finalistes du Prix Jeunesse des libraires du Québec 2018

La totalité des titres, selon les bons mots du comité de sélection, ont séduit « par leur intelligence, leur douceur, leur originalité, leur humour, leur suspense, le regard qu’ils portent sur le réel et surtout, leurs grandes qualités littéraires et artistiques ».

Catégorie 0-5 ans, volet québécois :

L’oiseau de Colette, d’Isabelle Arsenault,La Pastèque

Frida, c’est moi, de Sophie Faucher et Cara Carmina, Édito

Le jardin invisible, de Valérie Picard et Marianne Ferrer, éditions Monsieur Ed

Catégorie 0-5 ans, volet hors Québec :

Le bain de Berk, de Julien Béziat, éditions Pastel

Koi ke bzzz?, de Carson Ellis, Hélium

Comme tout le monde, de Charlotte Erlih et Marjolaine Leray, Talents Hauts

Catégorie 6-11 ans, volet québécois :

Azadah, de Jacques Goldstyn, La Pastèque

Les vieux livres sont dangereux, de François Gravel, La courte échelle

Mammouth rock, d’Eveline Payette et Guillaume Perreault, La courte échelle

Catégorie 6-11 ans, volet hors Québec :

Cours, de Davide Cali et Maurizio A.C. Quarello, éditions Sarbacane

Un garçon nommé Noël, de Matt Haig et Chris Mould, Hélium

Pax et le petit soldat, de Sara Pennypacker & Jon Klassen, Gallimard jeunesse

Catégorie 12-17 ans, volet québécois :

Chroniques post-apocalyptiques d’une enfant sage, d’Annie Bacon, Bayard Canada

1ère avenue, d’Émilie Rivard, Espoir en canne)

Quatre contre les loups, de Sonia Sarfati et Lou Victor Karnas, Éditions de l’Homme

Catégorie 12-17 ans, volet hors Québec :

Rage, d’Orianne Charpentier, Gallimard

Le garçon qui courait, de François-Guillaume Lorrain, Sarbacane

Louis Pasteur contre les loups-garous, de Flore Vesco, Didier Jeunesse

Le comité de sélection, constitué de libraires de la librairie Monet, de la librairie Bric à Brac, de la librairie Le port de tête, de la librairie Gallimard (toutes les quatre étant situées à Montréal), de la librairie Moderne (à Saint-Jean-sur-le-Richelieu), de la librairie Carcajou (à Laval) et de la librairie Pantoute (à Québec), vont soumettre leur liste à tous les libraires du Québec, qui éliront un lauréat par volet.

Tous les lauréats recevront une œuvre signée par l'artiste Louis-Georges L'Écuyer. Les trois lauréats québécois recevront une bourse offerte par le Conseil des arts de Montréal.