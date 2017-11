Bombardier prévoit d'importantes embauches pour la production du Global 7000

Plus de détails devraient être dévoilés vendredi, a indiqué cette personne, qui ne voulait pas être identifiée, car elle n'est pas autorisée à parler publiquement.

Un porte-parole de la multinationale québécoise, Mark Masluch, n'a pas directement commenté l'information, mais a confirmé qu'un événement était prévu vendredi afin de faire le point sur le programme de ce nouvel avion d'affaires.

Je ne suis pas en mesure de confirmer des chiffres à l'heure actuelle, mais le Global 7000 sera l'un des piliers de l'embauche chez Bombardier avions d'affaires. Mark Masluch, porte-parole de Bombardier

Déjà, selon une source, plus d'une centaine de postes sont à pourvoir, notamment en menuiserie, en lien avec la finition de cet appareil qui s'effectue dans la région de Montréal.

Le Global 7000, dont la production commerciale a commencé au cours de l'été, doit entrer en service d'ici la fin de 2018.

Un appareil en demande

Dans le cadre d'une conférence destinée aux investisseurs, mardi, le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, avait réitéré que l'appareil serait l'avion d'affaires le plus performant, notamment en raison de sa vitesse et de la distance qu'il peut parcourir.

« La demande a été très forte, avait-il dit lors de l'événement, organisé par la banque Goldman Sachs, qui se déroulait à Boston. Le carnet de commandes est garni jusqu'en 2021 et la réponse des clients est très positive. »

M. Bellemare avait souligné que l'entreprise avait déployé d'importants efforts afin d'améliorer ses marges, dans un contexte où la demande pour les avions d'affaires était plus faible. L'avionneur a procédé à des baisses de cadence de production de ses autres appareils d'affaires.

En février, le gouvernement Trudeau avait consenti un prêt de 372,5 millions de dollars à l'entreprise afin de l'aider notamment à compléter l'élaboration de son nouvel avion d'affaires qui se vend 72 millions de dollars US, selon les prix affichés.

Ces embauches que compte effectuer Bombardier succèdent aux nombreux licenciements effectués depuis 2015 dans le cadre du plan de redressement de cinq ans du constructeur d'avions et de trains. Quelque 14 500 postes avaient été éliminés à travers le monde dans ses divisions de l'aéronautique et de matériel roulant.

Les Global 7000 et 8000 font partie de la stratégie de M. Bellemare, qui souhaite que la division des avions d'affaires génère des revenus de 10 milliards de dollars US d'ici 2020.

En octobre, Airbus avait pris le contrôle de la C Series de Bombardier afin de solidifier le programme de cet avion commercial, qui est actuellement au cœur d'une dispute commerciale avec l'avionneur Boeing aux États-Unis.