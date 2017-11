Une nouvelle étude réclame l’abandon du bilan de santé annuel

Dans un article publié dans Le médecin de famille canadien, le groupe se penche sur la pertinence et l’utilité des bilans de santé généraux, qui peuvent comporter notamment un examen physique complet, une revue des antécédents médicaux et une discussion sur le mode de vie d’un patient.

Son rapport démontre que les médecins devraient consacrer plus de temps à traiter des personnes malades plutôt que d’examiner des personnes en bonne santé, puisqu'il n’y a pas de données qui font « ressortir clairement les bienfaits » des bilans de santé annuels.

Selon l’étude, l’examen médical annuel chez les « adultes asymptomatiques » pourrait « causer des préjudices et il ne devrait pas être systématique ».

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs réclame ainsi l’abandon des traditionnels bilans de santé annuel et recommande des « visites de prévention périodiques » selon les « risques et des intervalles de tests précis », avec un « professionnel de soins primaires ».

Selon le président-directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin, cette analyse vient confirmer ce que plusieurs autres études sur le sujet démontrent depuis quelques années : l’examen annuel périodique chez le médecin n’a pas vraiment de « valeur ajoutée », n’est pas « nécessaire » et n’apporte « pas grand-chose de plus dans le maintien de la bonne santé des patients ».

« Vous avez besoin d’avoir un premier examen avec votre médecin, a expliqué le Dr Godin dans une entrevue mercredi à RDI matin, mais une fois qu’on a bien établi vos facteurs de risque lorsque vous avez 25 ans, 30 ans, de vous présenter chez votre médecin quand vous n’avez aucun symptôme, quand vous n’avez aucun signe d’alarme qui vous préoccupe, finalement on s’aperçoit que ça ne donne pas grand-chose en bout de ligne, dit-il. Ça n’améliore pas le diagnostic, ça n’améliore pas le pronostic des gens à moyen et à long terme, et c’est ce que l’étude montre. »

Des changements dans la façon de faire

La parution de plusieurs études, qui vont dans le même sens que celle présentée par le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, a poussé la FMOQ à agir.

Elle encourage ses membres à voir leurs patients lorsqu’un besoin se présente.

« Déjà nous depuis un an, dit le Dr Godin, on avait fait des modifications dans la tarification que l’on fait aux médecins, où on mettait beaucoup moins d’emphase sur cet examen annuel périodique là, en disant aux médecins ''Écoutez, ce n’est pas quelque chose que vous devez faire de façon systématique. Vous devez le faire quand il y a des signes qui apparaissent, ou s'il y a des symptômes qui apparaissent'', parce que c’est ce que la science médicale nous démontre actuellement. »

Selon le Dr Louis Godin, le facteur âge doit être considéré, parce qu'avec l’âge apparaissent souvent les premiers signes de maladies chroniques.

« Lorsque vous avez 50 ans et plus, explique-t-il, on sait qu’il y a des tests de dépistage qui ont vraiment une valeur ajoutée, donc c’est là qu’on doit mettre l’emphase. »

On sait qu’une mammographie qui est faite de façon régulière chez les femmes à partir de l’âge de 50 ans a des effets positifs dans le dépistage et, naturellement, après ça dans le traitement. Donc dans ces cas-là, on doit continuer à le faire lorsqu’on a des évidences médicales. Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

« Mais lorsque vous êtes devant un patient qui lui n’a pas de facteur de risque, dit-il, ou il n’y a pas d’évidence médicale que ce test de dépistage là a une valeur, c’est ça qu’on veut éliminer. »

Il faut que le temps des médecins serve à faire les choses qui nous donnent le plus de résultats et qui sont le plus nécessaires. Et nous on encourage nos médecins à se consacrer surtout au suivi des gens qui sont plus à risque et des gens qui souffrent de maladie chronique. Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

« [Nous voulons] éviter les visites inutiles qui font que pendant ce temps-là le médecin n’a pas le temps de [se] consacrer à ses patients qui en ont le plus besoin, ajoute-t-il. Puis ça amène des délais d’accès pour les gens qui en ont le plus besoin. C’est vraiment une question de [faire] ce qui est le plus utile et qui est nécessaire pour les patients, au moment qui est opportun. »

Selon le Dr Godin, il n’y a pas de « règle absolue » quant à la fréquence des visites médicales pour un jeune adulte en santé.

« Ce que ces études nous démontrent, c’est que lorsque vous êtes jeune et vous êtes en bonne santé, vous n’avez pas de symptômes, on n’a pas dépisté au départ des facteurs de risque particuliers, vous n’avez pas besoin d’aller chez le médecin de façon régulière annuelle […] pour aller vous faire dire que tout est correct puis revenez l’année prochaine », soutient-il.

Le Dr Louis Godin rappelle qu’il n’existe aucune règle qui exige qu’une personne doive voir son médecin de famille régulièrement pour être considérée comme l’un de ses patients.