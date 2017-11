Québec menace les ingénieurs d'une loi spéciale

Le gouvernement évite ainsi de provoquer d’importantes congestions routières que des inspections de jour auraient entraînées. Les ingénieurs refusaient de mener ces inspections de nuit sur des infrastructures routières dans la région de Montréal, au sud de Québec et dans Chaudière-Appalaches, afin de faire pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations de leur contrat de travail.

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a refusé, lundi, la demande du gouvernement de considérer les inspections générales comme un service essentiel.

« Je souhaite que les partis puissent convenir d’une entente d’ici demain », a déclaré le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcand, au cours d’une conférence de presse.

S’il n’y a pas d’entente, il y aura une loi spéciale, et il faut que cette entente soit inconditionnelle. Pierre Arcand

« Nos négociateurs sont prêts à travailler toute la nuit s’il le faut, mais c’est pas vrai que demain, et dans les jours qui vont suivre, les citoyens et les citoyennes du Québec vont être perturbés par des problèmes de circulation », a poursuivi M. Arcand.

« On s’en vient ici pour régler. On va déposer quelque chose de sérieux », a de son côté indiqué le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, Marc-André Martin. « On espère que l’autre partie va avoir fait ses devoirs aussi. Notre position va toujours en fonction d’un renforcement de l’expertise, mais aussi la retenir. »

Si on veut attirer de bons ingénieurs, si on veut aller chercher des ingénieurs chevronnés, il n’y a pas 10 000 manières, ce n’est pas en nous offrant cinq semaines de congés de plus, c’est vraiment avec du salaire. Marc-André Martin

Les membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), qui réclament un rattrapage salarial de quelque 20 % sur sept ans, font la grève des heures supplémentaires depuis la mi-septembre. Ils refusent notamment de travailler en dehors des heures de bureau.

Le gouvernement offre plutôt des augmentations de l’ordre de 9 % sur sept ans.