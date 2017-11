Le voyage au cœur de l’écriture d’Aude Seigne

Propos recueillis par Cécile Gladel

C’est à l’âge de 15 ans, en Grèce, que la jeune femme, qui a aujourd’hui 32 ans, a attrapé la piqûre de l’écriture et du voyage. L’Australie, le Canada, la Réunion, l’Europe du Nord et de l’Est, le Burkina Faso, l’Italie, l’Inde, la Turquie et la Syrie ont été quelques-unes de ses destinations.

Son premier livre, Chroniques de l’Occident nomade, a été écrit après un voyage marquant qu’elle a fait en Syrie. En 2015, Aude Seigne a publié Les neiges de Damas. Elle a aussi participé à plusieurs ouvrages collectifs, notamment au sein de l’AJAR.

En janvier 2018, elle publiera Stand-by, un feuilleton littéraire écrit à six mains par Bruno Pellegrino, Daniel Vuataz et elle, accompagné de dessins de Frédéric Pajak.

Au retour du Salon du livre de Beyrouth, Aude Seigne a répondu à nos questions.

Vous arrivez de Beyrouth. Est-ce que vous voyagez beaucoup dans les différents salons?

Oui, après Beyrouth et Montréal, j’enchaînerai avec deux festivals en Suisse et un autre à Fontenay-le-Comte, près de Nantes, et tout ça uniquement au mois de novembre. Mes livres me font beaucoup voyager, c'est vrai (une cinquantaine d'événements en 6 ans, principalement en Suisse et en France), mais là, c'est tout de même un cas exceptionnel.

Ce que je trouve beau, c'est que mon premier livre parlait principalement de voyages. J'ai écrit sur des voyages et maintenant, c'est l'écrit qui me permet de voyager. Par contre, j'ai vite compris que ce n'était pas des vacances. Ce sont de brèves visites, qui ne correspondent pas du tout à ma manière de voyager, de flâner, et c'est très frustrant.

Vous êtes une jeune écrivaine. Comment vous est venue l'envie d'écrire?

Enfant, je voulais déjà être écrivaine. Mais je voulais aussi être archéologue, agente secrete et astronaute. Je trouve toujours un peu artificiel de dire après coup que « c'était écrit », mais il est vrai que l'intérêt pour les mots, le langage, a toujours été là. J'ai appris à lire avec ma mère, avant d'être assez grande pour aller à l'école.

Les enseignants voulaient me faire sauter une ou deux classes, parce que je m'ennuyais, mais j'ai refusé pour ne pas quitter mes amis (et franchement, c'est le plus important quand on a 5 ans).

Ensuite, j'écrivais de petits poèmes et j'ai demandé une machine à écrire pour mes 10 ans. J'ai même envoyé des poèmes à un éditeur quand j'avais 13 ans (je n'ai jamais reçu de réponse, mais ce qui est drôle, c'est que cet éditeur est mon éditeur actuel). À l'adolescence, l'envie m'a un peu passé. J'écrivais de plus en plus, mais je savais qu'être écrivaine n'était pas réaliste.

Quand avez-vous pensé que c’était possible et réaliste?

En 2008, j'ai fait un stage de deux mois à Damas, en Syrie, qui a révélé une sorte de malaise, une difficulté à nommer tout ce que j'avais déjà vécu et à trouver ma place.

J'avais 22 ans, mais j’avais eu une adolescence compliquée à cause d’une histoire familiale lourde. J'avais déjà beaucoup voyagé, pour m'échapper sans doute, beaucoup d'expériences de petits boulots, et une grande indépendance. Tout ça est ressorti. Je me suis dit que je voulais partager ces voyages dont je n'avais jamais parlé, leur trouver une forme qui permettrait d'en faire un objet extérieur à moi.

Mon premier livre était cette forme, cette boîte à souvenirs.

Qu’est-ce qui vous inspire, outre les voyages?

Je n’utilise pas le mot « inspiration ». Je pense qu'il participe à un mythe de l'écrivain qui est loin de la réalité. Je suis curieuse et j'ai fait des études assez pointues, mais je ne me considère pas pour autant comme quelqu'un de cultivé. J'aime le cinéma, mais je ne connais rien au théâtre par exemple.

Par contre, je grappille à gauche à droite, j'aime les connaissances disparates et insolites. Quand je vois un sujet, je sais immédiatement si j'ai envie de m'en emparer, si c'est un sujet littéraire potentiel. À partir de là, je fais comme n'importe quel boulot : je dois me forcer devant l'ampleur de la tâche, je mets au point une méthode, je fais des recherches, je fais des tests, jusqu'à obtenir ce que je veux. Si j'attendais d'être inspirée, je n'écrirais rien.

Est-ce que vous vivez de votre écriture?

En Suisse romande, il n'y a qu'un seul écrivain qui vit de sa plume, et c'est Joël Dicker. À cause de la taille du marché (2 millions de francophones), de la proximité avec la France (les livres français sont moins chers et représentent la majeure partie des livres vendus), et du coût de la vie, il est impossible d'en vivre.

Beaucoup de Suisses ignorent même qu'il existe des auteurs suisses. Pourtant, c'est un milieu d'une grande vitalité. Cela fait qu'en six ans d'activité littéraire, j'ai déjà eu toutes sortes de vies parallèles : j'ai été fonctionnaire de la Ville de Genève, spécialisée dans la communication et la conception web, administratrice de la compagnie d'une chorégraphe flamande résidant à Genève, chargée de projet dans un musée, etc.

Depuis un an, j'ai « arrêté de travailler » à force d'être toujours proche de l’épuisement. Mon nouveau plan, c'est de créer une marque de cosmétiques naturels, que je fabrique à la maison et vends sur Internet.

Vous êtes membre d'un collectif littéraire. Qu'est-ce que ça vous amène?

Je suis membre du collectif AJAR, qui a été créé en 2012, que je fréquente depuis 2014 et que j'ai rejoint officiellement fin 2015. Nous sommes actuellement 20 auteurs de 25 à 35 ans et nous réalisons toutes sortes de projets littéraires qui sortent la littérature de l'objet-livre : des performances qui allient la scène, des textes écrits collectivement, de la musique, du live writing .

Pour ce qui est de l'écriture collective en soi, c'est un mystère que seule l'AJAR, parce qu'elle est composée de gens extrêmement bienveillants et talentueux, est capable de réussir. Nous mettons au point des méthodes différentes à chaque fois. Nous ne présentons jamais nos propres textes, nous lisons toujours celui de quelqu'un d'autre, souvent sans savoir lequel d'entre nous en est l'auteur. Pour moi, c'est très complémentaire de l'écriture individuelle. On apprend beaucoup, et notamment à lâcher prise.