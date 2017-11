L'un des accusés dans le scandale du CUSM demande un arrêt des procédures

Yohann Elbaz, accusé de complot, recyclage des produits de la criminalité et usage de faux documents, attend son procès depuis 54 mois. Et celui-ci ne devrait débuter qu’en octobre 2018.

Son avocat, Walid Hijazi, invoque l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, qui a établi à 30 mois le délai raisonnable avant le début des procédures dans une telle affaire, à l’appui de sa requête déposée au palais de justice de Montréal.

L'accusé est le frère de Yanaï Elbaz, ex-directeur général adjoint et responsable de la planification, du redéploiement et de l'immobilier au CUSM, qui doit subir un autre procès conjointement avec Pierre Duhaime, ex-PDG de SNC-Lavalin, et Riadh Ben Aïssa, ex-vice-président construction de la firme d'ingénierie. Leur procès ne devrait débuter qu'en 2018 ou 2019.

Une complexité exceptionnelle

Dans sa réponse à la requête de Yohann Elbaz, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) estime qu'il a lui-même provoqué des délais en insistant pour attendre l'issue de l'enquête préliminaire des autres accusés, même s'ils subissent des procès séparés. En outre, le DPCP mentionne que Yohann Elbaz a insisté pour avoir des conférences de gestion avec les autres accusés « malgré qu'ils n'ont aucune accusation conjointe ».

Par conséquent, le DPCP estime qu'il faudrait soustraire 602 jours (soit environ 20 mois) du délai total. Il croit aussi qu'un changement d'avocat pour M. Elbaz a provoqué un délai supplémentaire de 79 jours, soit un peu plus de deux mois.

Il invoque des circonstances exceptionnelles pour expliquer le fait que, malgré les calculs précédents, les délais, maintenant de 45 mois, demeurent supérieurs au critère de l'arrêt Jordan. Le DPCP mentionne, parmi ces circonstances, la récusation de la juge de gestion et la complexité générale du dossier. Il souligne certains efforts de sa part pour « favoriser un déroulement hâtif et ordonné des procédures ».

L’affaire du CUSM a déjà été qualifiée par les enquêteurs de « plus grande fraude de corruption de l’histoire du Canada ».

Arthur Porter, ex-directeur du CUSM, avait été accusé d'avoir accepté 22,5 millions de dollars en pots-de-vin pour octroyer le contrat de construction de ce projet de 1,3 milliard à la firme d'ingénierie SNC-Lavalin. Il est mort en 2015. En août dernier, les accusations de fraude qui pesaient contre lui ont été abandonnées.

Avec des informations de Geneviève Garon et CBC