Jean Dujardin en vedette dans une série américaine réalisée par Luc Besson

Le réseau ABC a autorisé le tournage d’une émission pilote de cette série inspirée du détective Luc Moncrief, création de l’auteur James Patterson, qui sera aussi l’un des producteurs de French Detective.

Le cinéaste Luc Besson, un habitué des plateaux de tournage grâce à Valérian et la cité des mille planètes, Le cinquième élémentet Lucy, réalisera sa première série pour la télévision.

Écrite par les scénaristes Bill Collage et Adam Cooper (Assassin’s Creed) ainsi que Jonathan Collier (Bones), The French Detective racontera comment Luc Moncrief, un détective parisien, quitte la France pour New York et se joint au New York Police Department (NYPD) afin de recommencer à neuf sa carrière. Avec sa collègue Katherine Burke, il résout les crimes les plus complexes et les plus impénétrables de New York. En même temps, Luc Moncrief essaie d’éviter que son passé sombre le rattrape.

Jean Dujardin s’est fait connaître aux États-Unis grâce à sa prestation dans le film L’artiste (2011), pour lequel il a remporté l’Oscar du meilleur acteur.

Âgé de 70 ans, James Patterson a connu le succès populaire grâce à sa série de romans qui suivent le travail de l'enquêteur et psychologue Alex Cross. Ses romans policiers et ses livres jeunesse se sont écoulés à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde.

En 2014, Forbes plaçait Patterson au deuxième rang du palmarès des plus grandes fortunes dans le monde du livre, derrière E.L. James, auteure de la série Cinquante nuances de Grey.

L’auteur à succès adaptera le livre qu’il coécrit avec l'ex-président Bill Clinton, The President Is Missing, en série télévisée.