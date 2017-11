Un monde tempéré détecté dans notre voisinage galactique

Un texte d'Alain Labelle



Nommée Ross 128 b, elle est l'exoplanète tempérée la plus proche de notre Terre après la planète Proxima b, observée en 2016.

Photo : M. Kornmesser

La nouvelle exoplanète de faible masse est toutefois la plus proche de notre monde en orbite autour d’une naine rouge inactive, ce qui renforce la probabilité qu’elle puisse abriter la vie.

Elle a été observée à l’aide de l’instrument HARPS installé à l’Observatoire de La Silla au Chili.

Les scientifiques tenteront dans les prochaines années de détecter la présence de biomarqueurs tels que l’oxygène dans son atmosphère.

Selon le chercheur Nicola Astudillo-Defru et ses collègues de l’Observatoire de Genève, la température à sa surface et sa taille seraient semblables à celles de la Terre.

Elle se situe à une distance 20 fois plus petite de son étoile que la distance séparant la Terre du Soleil. Sa période orbitale est de 9,9 jours.

Malgré cette proximité, Ross 128 b ne reçoit que 1,38 fois plus de rayonnement que la Terre. Sa température est estimée entre - 60 et + 20 °C, en raison de la nature froide et peu brillante de son étoile, et dont la température de surface équivaut à la moitié de celle du Soleil.

Dans la zone habitable?

Les scientifiques tentent actuellement de déterminer si la planète se trouve à l’intérieur, à l’extérieur ou à l’orée de la zone habitable, une condition essentielle pour que de l’eau liquide puisse se trouver à sa surface.

La vidéo qui suit explique en anglais la découverte réalisée par l'équipe de l'ESO.