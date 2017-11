Québec demande à Ottawa de reporter d'un an l'application de sa loi sur le cannabis

En conférence de presse, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, a dit que son parti allait voter pour la motion que doit déposer la CAQ, estimant que les délais accordés par le fédéral aux provinces pour mettre en œuvre cette loi sont trop courts.

La motion sera présentée par la Coalition avenir Québec à l'Assemblée nationale mercredi après-midi.

Dans son projet de loi C-45, le gouvernement de Justin Trudeau prévoit légaliser la vente, la consommation et la culture de la marijuana au Canada à partir du 1er juillet prochain. Or, plusieurs provinces, dont le Québec, estiment que ce délai est trop serré pour leur permettre de se préparer adéquatement à cet important changement législatif.

Nous allons voter en faveur de la motion qui est proposée parce que nous avons dit depuis le tout début que les délais nous apparaissaient serrés. Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Plusieurs questions toujours en suspens

Si son gouvernement disposait d’un an de plus, a expliqué la ministre, cela lui permettrait tout d’abord de régler avec le fédéral l’ensemble de la question du financement en ce qui a trait à la répartition des sommes générées par la vente légale de cannabis ainsi que les fonds nécessaires à la mise en œuvre de cette loi.

« Ce qu’on veut, c’est d’avoir les sommes qui vont être nécessaires pour bien mettre en œuvre ce projet de loi que nous allons déposer prochainement », a précisé la ministre Charlebois