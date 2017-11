Le pape François reçoit une rutilante Lamborghini

La voiture sera vendue aux enchères par la maison Sotheby's au profit de différentes organisations caritatives, dont une qui vient en aide aux communautés chrétiennes irakiennes dévastées par Daech (le groupe armé État islamique).

La voiture est blanche avec des reflets dorés. Elle a été bénite par le pape.

Le prix de base de la Huracan est d'environ 183 000 euros (276 000 $ CA), mais une édition spéciale pour les oeuvres caritatives du pape se vendra certainement plus cher.

Jose Mario Bergoglio utilisait les transports en commun pour se déplacer dans sa ville natale, Buenos Aires, et il dénonce depuis longtemps ceux qui ont besoin de la voiture la plus luxueuse ou du téléphone portable le plus sophistiqué.

Depuis qu'il est devenu pape, François utilise une Ford Focus bleue à l'intérieur du Vatican, et lors de ses déplacements à l'étranger il renonce aux VUS blindés qui lui sont proposés au profit de voitures plus sobres.

Certains des fonds générés par l'encan serviront à reconstruire les maisons, les églises et les édifices publics détruits dans la plaine irakienne de Ninive. D'autres fonds seront remis à des organisations qui viennent en aide aux femmes qui sont victimes de traite humaine et contraintes de se prostituer, ou qui offrent des soins médicaux en Afrique.