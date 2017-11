Le spectre de Marc Bibeau hante toujours le PLQ

« C'était un événement social, j'y étais présent, et c'était rien d'autre que des rencontres entre les gens, avance le premier ministre Couillard. Et, tous les partis politiques, TOUS les partis politiques de l'époque faisaient ça et on a entièrement de quoi le démontrer ».

Le gouvernement libéral est une fois de plus interpellé sur l'influence qu'avait l'ex-argentier Marc Bibeau sur le PLQ, à l'époque de Jean Charest, à la suite de nouvelles informations diffusées ce matin dans le Journal de Montréal.

Le quotidien revient sur les somptueuses réceptions données par Marc Bibeau au tournant des années 2000, un sujet déjà abordé devant la commission Charbonneau.

Il fallait mettre un terme à une sorte de proximité qui devenait de plus en plus difficile, même pour la perception, entre les milieux économiques et les élus. C’est chose du passé : en 2017-2018 cette époque est révolue. Philippe Couillard

Le Journal de Montréal avance ce matin le nom de ministres qui auraient été présents aux réceptions de M. Bibeau, dont certains sont toujours au gouvernement.

Il soutient également que le grand argentier du PLQ a tenu au moins sept éditions de sa fameuse réception et qu’il a passé des milliers de coups de téléphone, au fil des ans, au premier ministre Jean Charest de même qu’à des hauts fonctionnaires de l’État québécois et à du personnel politique du PLQ.

C’est de l’histoire ancienne, avaient d'ailleurs, un peu plus tôt, entonné en chœur les députés et ministres du gouvernement à leur sortie du caucus du parti.

Dans ce temps-là, là, il y avait des choses de permis (sic) et des choses pas permis (sic). On est dans un (sic) autre ère aujourd’hui. Le député du PLQ, Serge Simard

« Je ne vais pas faire la morale des années 2003, dans un milieu que je ne connaissais pas », a quant à lui déclaré le ministre Robert Poëti. Son collègue Pierre Arcand soutient de son côté que tous les partis politiques ont eu à faire des remboursements au DGEQ [Directeur général des élections du Québec) sur des contributions ».

Il y a eu un passé, mais écoutez-là, ça fait 15 ans que ça s’est produit. Pierre Arcand

Un lien avec le gouvernement Couillard ?

Les parti d'oppositions ont quant à eux tenté d’établir un lien entre ces réceptions de l’ère Charest et le présent gouvernement de M. Couillard puisque plusieurs ministres cités par le Journal de Montréal sont toujours membres du gouvernement.

Un détail qui est frappant, c’est le rôle de Philippe Couillard. S’il y avait des gens qui doutaient encore, il est clair que c’est un ministre à 100 000 $ de l’ère Charest et qu’il était au centre de tout ça. Amir Khadir, député de QS

« Ce qu’on apprend ce matin, c’est un gouvernement, une formation politique sous influence, celle de Marc Bibeau pour ramasser de l’argent pour le Parti libéral [du Québec], s’indigne le député du Parti québécois Pascal Bérubé. « Je n’ai jamais vu une telle chose. »

« Marc Bibeau avait accès aux grands commis de l’État, était capable de rassembler un conseil des ministres parallèle chez lui », s’insurge pour sa part le député de la Coalition avenir Québec, Éric Caire. « Ce n’est pas rien. »