Pour que Montréal soit mieux reconnue comme leader en arts numériques

L'organisme chapeauté par Culture Montréal publiait mardi une déclaration en marge de l'événement Hub Montréal pour dénoncer le manque de reconnaissance dont souffre ce secteur. L'initiative prend la forme d'un appel au rassemblement et à une prise de parole collective.

Il importe plus que jamais, lit-on dans ce texte, de « rassembler les artistes, créateurs, chercheurs, entrepreneurs, représentants des industries et des institutions du milieu des arts numériques » pour ainsi obtenir de la part des médias, des institutions et des différents paliers de gouvernement une meilleure reconnaissance.

La déclaration souligne que « Montréal occupe aujourd’hui une position enviable dans le peloton de tête mondial en art et créativité numériques, notamment en arts numériques interdisciplinaires et indépendants, en jeu vidéo, en immersion, en réalité virtuelle et augmentée, en effets visuels, en documentaire interactif et en installations participatives dans l’espace public ».

Pour le grand public comme pour la plupart des décideurs et influenceurs, Céline Dion, le Cirque du Soleil et Arcade Fire ont laissé une empreinte ici et partout sur la planète. Le Montréal numérique reste quant à lui surtout connu des spécialistes et on mesure mal l’ampleur de l’incidence mondiale actuelle de ses artistes, industries et institutions. Déclaration de la commission Montréal numérique

Une vitrine pour les créateurs de Montréal

Il y a par ailleurs une conjoncture politique favorable dont le milieu pourrait profiter, alors que les trois paliers gouvernementaux sont sur le point d'annoncer des politiques de soutien au numérique. La Ville de Montréal, par exemple, rendra public son plan d'action au cours des prochaines semaines. Soulignons par ailleurs que la mairesse désignée, Valérie Plante, a fait de l'objectif de « faire rayonner la création numérique montréalaise » une priorité de son programme électoral culturel.

À l'échelle provinciale, faisant suite à sa nouvelle politique culturelle, le ministère de la Culture et des Communications va aussi dévoiler sous peu un plan d'action en arts numériques. Au palier fédéral, certains aspects de la politique annoncée à la fin de septembre 2017 par le ministère du Patrimoine canadien, intitulée « Un Canada créatif », concernent les « hubs créatifs ».

Montréal, par ailleurs, est de plus en plus considérée comme capitale de l'intelligence artificielle, depuis que Facebook y a implanté son laboratoire en intelligence artificielle et depuis que le géant français Thales y a ouvert un centre de recherche. L'effervescence du milieu de la recherche entre naturellement en résonance avec celle des arts numériques, analysent les auteurs de la déclaration de la commission Montréal numérique, qui aspirent à faire de Montréal la « capitale mondiale de l’art et de la créativité numériques ».