Coûts de la migration des aînés au pays : la Colombie-Britannique paie, le Québec gagne

Un texte de Fanny Bédard

Dans l'étude intitulée « L’impact de la migration interprovinciale des aînés sur les dépenses provinciales en santé », les auteurs affirment que cette migration des aînés a coûté plus de sept milliards de dollars à la Colombie-Britannique et qu’elle a permis au Québec d’économiser six milliards de dollars entre 1980 et 2016.

Ils avancent que la province la plus à l’ouest du pays a accueilli 40 512 personnes âgées durant cette période tandis que le Québec en a vu partir 37 305.

« Le modèle de financement public du système de santé du Canada compte plusieurs défauts, dont le fait qu’il ne s’ajuste pas pour les aînés qui se déplacent au pays une fois à la retraite », soutient dans un communiqué Jasons Clemens, le vice-président général de l'Institut et coauteur de l’étude.

Les auteurs affirment que les Canadiens consomment la majeure partie des soins de santé après avoir pris leur retraite. Toutefois, les aînés ont surtout payé leurs impôts dans une province lors de leur vie active. Quand ils déménagent lorsqu'ils sont à la retraite, ils consomment les soins dans leur province d’adoption. L’impôt qu’ils y paient ne contrebalance pas totalement les coûts ou les économies. Les auteurs font ainsi valoir que certaines provinces paient plus cher que d’autres en raison de ce flux migratoire tandis que d’autres en profitent.

Selon ce rapport, en plus de la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont aussi connu un afflux net d’aînés au cours de ces 36 années.

« Il est tout à fait raisonnable pour les Canadiens de déménager après avoir pris leur retraite. Malheureusement, le modèle de financement du système de santé canadien ne tient pas compte des changements de coûts que le mouvement crée », ajoute M. Clemens dans un communiqué.

Il soutient que l’enjeu deviendra de plus en plus important au moment où la population canadienne est vieillissante.

Avec des informations de Tanya Fletcher de CBC News