Guy Nantel sera l’un des invités de Tout le monde en parle dimanche prochain

Martin Petit et plusieurs humoristes étaient invités à l’émission pour parler du premier Festival du rire de Montréal. L’absence de Guy Nantel a cependant été soulevée par plusieurs voix.

Depuis quelques semaines, l’humoriste suscite la controverse à cause de certains passages de son plus récent spectacle, Droits et libertés.

Le numéro de Guy Nantel sur le thème du consentement sexuel a le plus choqué. Le cas d’Alice Paquet, cette jeune femme qui allègue avoir été agressée sexuellement par un député, est évoqué dans le spectacle et certains, dont cette dernière, jugent qu’il se moque des victimes de violences sexuelles.

Plusieurs voix s’étaient élevées contre son absence du plateau de l’émission hebdomadaire alors qu’il faisait beaucoup parler de lui.

Au micro du 98,5 FM, Guy A. Lepage a expliqué que « Margaret Atwood et Jain avaient pris l’avion pour venir à l’émission. De plus, Jonathan Roberge avait été déplacé il y a deux semaines. Il restait de la place pour trois personnes », dont la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Je lui ai dit à Guy Nantel, "Dans une semaine normale, on t’aurait invité" », a assuré l’animateur de Tout le monde en parle.

L'animateur Guy A. Lepage Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

De son côté, Guy Nantel a confirmé au 98,5 FM et mercredi sur sa page Facebook officielle qu’il serait bel et bien présent à l’émission dimanche.

Mardi, l’humoriste avait précisé sur cette même page Facebook que Guy A. Lepage a le droit d’inviter qui il veut à son émission : « Guy A. a tout à fait le droit de ne pas me tendre son micro; c'est SON émission et SON privilège de choisir à qui il souhaite parler ou non », a écrit Guy Nantel.