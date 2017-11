Une Manitobaine retrouvée morte dans un hôtel au Cambodge

La soeur d'Abbey Amisola a confié à CBC que sa famille avait communiqué avec une maison funéraire cambodgienne afin de rapatrier le corps de la jeune femme au Canada. La police de Winnipeg a rendu visite à la famille mardi pour lui annoncer qu'Abbey Amisola était décédée.

Dans une publication en ligne, le ministère de l'Immigration du Cambodge a expliqué que la jeune femme et son amie ne se sentaient pas bien la veille de leur mort et qu'elles souffraient de violentes diarrhées et de vomissement. Certains médias cambodgiens ont rapporté qu'elles avaient pris des médicaments sans ordonnance.

Selon les autorités cambodgiennes, toutes les deux ont été retrouvées inconscientes dans l'auberge Monkey Republic et ont été transportées à l'hôpital où leur décès a été prononcé.

Des membres du personnel de l'auberge ont déclaré à CBC que les deux femmes étaient souffrantes et s'étaient rendues dans une pharmacie afin d'obtenir des médicaments. Selon le personnel de l'auberge, la police enquête sur les causes possibles de la mort des deux touristes.

Dans une publication en Khmer, la langue parlée au Cambodge, postée sur Facebook, le représentant du ministère de l'Immigration cambodgienne à Kampot indique que les enquêteurs suspectent le fait que les deux femmes aient succombé à une surdose de médicament. Des images de leurs lits superposés et de leurs passeports ont également été publiées en ligne.

Un porte-parole d'Affaires mondiales Canada a déclaré dans un courriel que le ministère était informé qu'une citoyenne canadienne avait trouvé la mort au Cambodge.

Abbey Amisola était une membre de la Manitoba Teachers' Society. Dans les médias sociaux, ses amis rapportent qu'elle était partie voyager un an en Asie au début du mois de septembre.