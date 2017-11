Washington s’oppose à des sanctions contre le Myanmar

Depuis bientôt trois mois, plusieurs pays et des organisations de défense des droits de la personne réclament à grands cris l’imposition de sanctions internationales contre le Myanmar d'où plus de 600 000 musulmans rohingyas ont été chassés depuis la fin août à la faveur d’une « campagne antiterrorisme » menée par l’armée birmane dans l’État de Rakhine.

Malgré les accusations répétées de nettoyage ethnique portées par les Nations unies contre le régime birman, le chef de la diplomatie américaine a affirmé ne pas être convaincu, dans l’immédiat, de l’utilité de sanctions américaines contre le Myanmar.

« Des sanctions économiques globales ne sont pas quelque chose que je recommanderais pour l'heure », a déclaré Rex Tillerson aux journalistes à la suite de rencontres séparées avec la dirigeante Aung San Suu Kyi et le chef de l'armée birmane.

Affirmant cependant être « inquiet des informations crédibles d'atrocités commises à grande échelle par l'armée et des milices [bouddhistes] », Rex Tillerson a réclamé une commission d'enquête indépendante qui « serait utile à tout le monde », selon lui.

Nous savons que ce qui s'est passé dans l'État de Rakhine présente plusieurs caractéristiques de crimes contre l'humanité. Quant à savoir s'il s'agit d'un nettoyage ethnique, nous continuons à évaluer la situation. Rex Tillerson, secrétaire d’État des États-Unis

« Les récentes et sérieuses accusations d'abus dans l'État de Rakhine exigent une enquête impartiale et crédible. Et ceux qui commettent des violations des droits de l'homme doivent rendre des comptes », a affirmé Rex Tillerson aux côtés d’Aun San Suu Kyi, dont l’attitude distante face à la cette crise a été vivement dénoncée sur la scène internationale.

Un garçon donne à boire à son jeune frère dans l'attente d'une distribution d'aide humanitaire dans un camp du Bangladesh. Photo : Reuters/Damir Sagolj

Aung San Suu Kyi se défend de rester « silencieuse »

La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 a quant à elle salué « l’ouverture d’esprit » de Rex Tillerson, ajoutant qu’il s’agit « d’une chose très rare de nos jours ».

Elle s’était attiré la colère de nombreux pays musulmans en refusant de reconnaître non seulement les exactions commises contre les rohingyas, mais aussi l’exode de centaines de milliers d’entre eux.

Soucieux de préserver le fragile gouvernement civil au Myanmar qui a été sous le joug de juntes militaires depuis 1962 , Rex Tillerson a réitéré son soutien à la dirigeante birmane, qui doit faire face à une « situation qui n'est pas simple ».

Se défendant de rester silencieuse face au drame qui se joue dans son pays, elle réclame plus de temps pour gérer cette crise, qu’elle qualifie de « complexe ».

« Ce que les gens veulent dire, c'est que ce que je dis n'est pas assez intéressant. Mais ce que je dis n'est pas destiné à être passionnant. C'est censé être précis et créer plus d’harmonie et un meilleur avenir pour tout le monde », a ajouté la chef de facto du gouvernement birman.

Une campagne de nettoyage ethnique, selon l'ONU

Les Nations unies, pour leur part, accusent sans détour l’armée birmane de se livrer à une opération de nettoyage ethnique depuis le déclenchement en août d’une « opération contre le terrorisme » dans l’État de Rakhine, où vit la minorité musulmane rohingya depuis plusieurs siècles.

Depuis la fin août, plus de 600 000 rohingyas, dont près de la moitié sont des enfants, ont fui le Myanmar en toute hâte pour gagner à pied le Bangladesh, où près d’un million de Rohingyas s’entassent aujourd'hui dans des camps de réfugiés surpeuplés.

Des réfugiés rohingyas forment une longue file vers un camp de fortune établi au Bangladesh. Photo : Reuters/Jorge Silva

De nombreux réfugiés ont témoigné d'exactions, de viols et de meurtres de la part des soldats birmans qui brûlent systématiquement tous les villages rohingyas et minent la frontière pour empêcher les Rohingyas de revenir au Myanmar.

Les Rohingyas représentent la plus grande population apatride du monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982, par la junte au pouvoir. Discriminés par la majorité bouddhiste de Birmanie, ils sont sans papiers d’identité et ne peuvent donc pas voyager à l’étranger. Les Rohingyas n'ont par conséquent accès ni au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et hôpitaux.

Dans un rapport récent, l'armée birmane, qui affirme avoir mené sa propre enquête interne, a rejeté les accusations d'exactions.