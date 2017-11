Beyrouth attend toujours le retour de Saad Hariri

Un texte deMarie-Eve Bédard, correspondante de Radio-Canada au Moyen-Orient

Une telle démonstration d’amour pour le politicien sunnite aurait été impensable dans les quartiers de Beyrouth, dominés par les chiites, avant l’annonce surprise de sa démission depuis l’Arabie saoudite. Une décision forcée, selon plusieurs, alors qu'un mystère entoure toujours ses allées et venues. Pourtant, aujourd’hui, il semble que le pays entier embrasse Saad Hariri.

« Parfois, une personne bénéficie de ce genre de situation et aujourd’hui, le premier ministre Hariri est populaire même auprès de ceux qui ne l’aimaient pas. Nous le voyons comme l’éveil de la dignité nationale », dit Kassim Hachim, un membre du parlement du parti Amal, un allié du Hezbollah au sein du gouvernement.

Si la photo de Saad Hariri est omniprésente, le principal intéressé, lui, manque toujours à l’appel. L’entrevue qu’il accordée à Future TV, une chaîne qui appartient à son mouvement politique, devait calmer les inquiétudes de ceux qui sont convaincus qu’il est retenu contre son gré en Arabie saoudite.

Malgré sa promesse de retour imminent, les doutes ont la vie dure. Sur les réseaux sociaux, on se perd en analyse des moindres détails de l’entrevue pour trouver des indices de sa détention : gros plan sur ses ongles longs et sales, son air abattu, retenant ses larmes par moments, et la brève apparition dans le cadre d’un homme semblant tenir un papier dirigé à l’attention de Saad Hariri font l’objet de nombreux échanges.

Pour les sunnites du Liban, l’absence de Saad Hariri, c’est non seulement celle d’un premier ministre, mais également celle d’un chef communautaire. Dans le quartier de Tarik Al Jdidé, les gens expriment aujourd’hui un espoir ambivalent.

« Je ne sais pas, vraiment, peut-être qu’il subit des pressions », raconte une femme, priant pour qu’il revienne.

Parmi sa collection de livres anciens, Abdallah Halabi, un libraire, explique qu’il préfère la compagnie de ses ouvrages poussiéreux à celle des politiciens. Ces derniers, croit-il, au Liban ou ailleurs, se moquent bien de ce qu’il souhaite. Le Liban n’est qu’un pion de plus dans un jeu d’échecs entre les puissances régionales.

« Nous voulons la paix, mais ne voyez-vous pas ce qui se passe dans les pauvres pays comme la Syrie, le Yémen et l’Irak? Que la guerre et ça ne mènent nulle part. Nous sommes sur le point de perdre l’humanité. Si les grandes puissances veulent la guerre, elles l’auront. Elles ont l’argent et elles vont payer. Elles paieront pour détruire le pays et, ensuite, pour le reconstruire. C’est tout », ajoute M. Halabi.

Entre les rayons surchargés de sa librairie, on retrouve les unes de journaux datant de la guerre civile au Liban. Les Libanais, pense-t-il, n’ont pas envie qu’on instrumentalise les clivages toujours bien présents entre les différents camps et factions pour replonger le pays dans la violence.

Le premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé sa démission le 4 novembre 2017, ce qui pourrait mener le Liban vers une crise politique et constitutionnelle. Photo : Reuters/Mohamed Azakir

L'influence régionale au cœur d'un bras de fer

Après la Syrie, l’Irak, le Bahreïn et le Yémen, la démission-choc de Saad Hariri a ramené le Liban aux premières lignes d’un bras de fer pour l’influence régionale entre l’Iran chiite et l’Arabie saoudite Sunnite.

Saad Hariri, le fils du premier ministre assassiné Rafic Hariri, est parvenu à la tête d’un gouvernement d’unité nationale, où siège un parti, dont seraient membres des personnes accusées du meurtre de Rafic Hariri.

Le Hezbollah est une force incontournable en politique, mais aussi le seul groupe à avoir conservé ses armes après la fin de la guerre civile. Un mariage politique inconfortable, mais Hariri se disait prêt à accepter ce qu’il a appelé leurs différends pour le bien de la nation.

C’était avant qu’il n’accuse le Hezbollah et ses parrains iraniens de semer l’instabilité au Moyen-Orient et de chercher à l’assassiner.

Salim Zahran est un des rares sunnites du Liban à critiquer ouvertement la politique régionale de l’Arabie saoudite et à se ranger dans ce qu’il appelle l’axe Iran-Hezbollah. Selon lui, le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman est impulsif et a commis une grave erreur de calcul au Liban. S’il comptait casser le gouvernement d’unité nationale, il ne fait que le renforcer à la faveur du Hezbollah, dit-il.

Le groupe qui était opposé à Saad Hariri – l’Iran, la Russie – va s’accrocher à Saad Hariri. Il fait face à un étrange paradoxe. L’Arabie saoudite voulait qu’il confronte le Hezbollah, mais le nouveau Saad Hariri va selon moi adopter le Hezbollah et ces derniers vont le maintenir dans son poste de premier ministre. Salim Zahran

De marginal au sein de sa communauté, il croit que son point de vue va se répandre maintenant que les sunnites voient le jeu dangereux que joue l’Arabie saoudite sur le dos d’un équilibre politique fragile au Liban.

Salim Zahran croit également que le premier ministre est retenu par l’Arabie saoudite. Et que si on lui permet de rentrer au Liban, Saad Hariri n’aura d’autre choix que de se retourner contre la pétromonarchie.

« Il se retrouve dans cette situation non pas parce qu’il est citoyen libanais et saoudien, mais parce qu’il porte l’identité politique saoudienne en plus de celle du Liban. L’Arabie saoudite croit avoir son père et Saad Hariri lui-même à la fois financièrement, politiquement et moralement. Mais maintenant, l’Arabie saoudite veut l’achever, non seulement en Arabie saoudite, mais aussi au Liban et il refuse de les laisser faire », analyse Salim Zahran.

Efforts diplomatiques

Les efforts diplomatiques du Liban se poursuivent avec une tournée européenne du ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil.

La France et les États-Unis ont cautionné à mots couverts la thèse de l’assignation à résidence de M. Hariri en prévenant les différentes puissances étrangères de ne pas s’ingérer dans les affaires internes d’un pays souverain. Si le Liban ne retrouve pas son premier ministre au cours des prochains jours, il pourrait bien saisir les instances internationales de l’affaire.

« Les amis, je vais bien, du calme », a écrit M. Hariri sur Twitter promettant de rentrer au Liban dans les deux prochains jours. En attendant, le pays, plongé dans une profonde crise qui prend des airs de véritable roman-feuilleton, retient son souffle espérant éviter une guerre, armée ou économique, que le petit pays n’a pas les moyens de se voir déclarer.