Nouveau pont Champlain : fin de l'installation des piles de béton

Le consortium Signature sur le Saint-Laurent indique ainsi, par voie de communiqué, que les segments préfabriqués qui forment les piles ont tous été posés dans l'emprise du fleuve Saint-Laurent.

Ces piles, ce sont de trois à huit segments de béton d'une hauteur moyenne de 3,5 mètres qui sont assemblés les uns sur les autres pour atteindre une hauteur d'un maximum de 35 mètres.

Au total, 234 de ces segments ont été posés pour la portion du fleuve entre l'extrémité de la jetée ouest et celle du pont à haubans.

« Puisque la majorité des travaux se sont faits sur barges au milieu du fleuve, une logistique complexe a été élaborée pour coordonner le déplacement des équipements marins. Nos équipes ont dû aussi faire face à de nombreux défis, notamment le manque d’espace pour réaliser des manœuvres complexes et la réalité du fleuve avec son courant et une profondeur qui peut varier », explique le coordonnateur de chantier, Jad Kfouri.

Pour sa part, le chargé de construction de l'approche ouest, Daniel Carmona, précise que « dès le départ, on a choisi une stratégie de construction modulaire qui nous permet d’avancer plus rapidement. On fabrique les segments en béton des piles, les chevêtres et les poutres caissons en acier, à l’extérieur du chantier. Une fois ces pièces livrées sur nos plateformes de travail, il ne nous reste plus qu’à les installer ».

Quant aux travaux d'installation des segments de béton préfabriqués pour l'approche est, non loin de la Rive-Sud, ceux-ci se poursuivent et doivent prendre fin d'ici la fin du mois.