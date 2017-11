Le Canadien s'incline en prolongation devant les Blue Jackets

Zach Werenski a tranché le débat après 1:09 de jeu à trois contre trois. Il a tiré profit d'une remise de Cam Atkinson avant de décocher un bon tir des poignets, du côté du bâton.

Paul Byron a marqué au troisième vingt pour le CH (8-9-2). Charlie Lindgren a effectué 23 arrêts.

Josh Anderson a touché la cible tôt en première période pour les Blue Jackets (11-7-1). Sergei Bobrovsky a repoussé 28 rondelles.

Comme samedi, dans une victoire de 2-1 en prolongation face aux Sabres de Buffalo, le Tricolore a manqué de cohésion pendant les deux premières périodes.

Les Blue Jackets n'ont guère fait mieux, mais ils ont au moins trouvé le moyen d'ouvrir le pointage après 2:29 de jeu. Anderson a profité d'une rondelle bondissante après un tir de la pointe de Markus Nutivaara pour surprendre Lindgren du côté du bouclier.

Lindgren a volé Nick Foligno quelques instants plus tard en sortant la mitaine pour capter le tir du capitaine adverse après une belle passe transversale d'Artemi Panarin.

C'est à partir de ce moment que le spectacle est devenu plutôt endormant. Max Pacioretty a testé Bobrovsky tard en première période, puis le gardien des Jackets a frustré Byron en échappée en infériorité numérique à mi-chemin en deuxième période.

Le Canadien a ouvert la machine en troisième période, mais Bobrovsky a réussi des arrêts spectaculaires.

Charles Hudon a goûté à la médecine du Russe après l'entracte, puis Bobrovsky a privé Jacob De La Rose d'un but certain lors d'une descente à deux contre un. Il a laissé tomber son bâton pour ensuite réussir l'arrêt du bout de son bouclier.

Bobrovsky a aussi frustré trois fois Pacioretty sur la même séquence.

Le Bleu-blanc-rouge a enfin percé la muraille russe avec 7:46 à faire en temps réglementaire. Alex Galchenyuk a rejoint Shea Weber en entrée de zone et Bobrovsky a stoppé le puissant tir du défenseur. Byron a toutefois sauté sur le retour pour ramener tout le monde à la case départ.

Werenski a finalement joué les héros en prolongation pour les visiteurs.

Le CH était privé des attaquants Artturi Lehkonen (bas du corps) et Torrey Mitchell (virus). L'entraîneur-chef Claude Julien comptait donc sur 7 défenseurs et 11 attaquants dans sa formation. Le défenseur Victor Mete a joué à gauche de De La Rose et Byron Froese dans le quatrième trio.

L'équipe a annoncé après la rencontre que Lehkonen sera à l'écart du jeu pour une période indéterminée en raison d'une blessure qu'il traînait depuis un certain temps.

Réclamé au ballottage des Panthers de la Floride plus tôt dans la journée, le gardien Antti Niemi n'était pas en uniforme. Zachary Fucale était le réserviste de Lindgren, puis il a été rétrogradé au Rocket de Laval après la rencontre.

Le Tricolore disputera jeudi le cinquième match d'une série de six d'affilée à domicile contre les Coyotes de l'Arizona.