CPE : la CSN appelle à voter en faveur de l'entente de principe

Dans un communiqué transmis mardi en début de soirée, la CSN précise toutefois que la concrétisation de ladite entente repose sur « les négociations régionales et locales sur des matières autres que celles négociées au plan national ».

Il y a loin de la coupe aux lèvres dans ce dossier, malgré le déblocage important survenu il y a un peu plus d'une semaine.

« L'acceptation de cette entente est très significative du degré d'atteinte des objectifs de négociation que s'étaient fixés les travailleuses en CPE, notamment au chapitre du maintien et du renforcement de la mission des CPE et de la reconnaissance de l'apport des travailleuses aux bénéfices des tout-petits que le ministère et les employeurs nous refusaient jusqu'ici. En ce sens, ce sont les parents et leurs enfants qui en sortiront au premier chef gagnants, tout comme les travailleuses elles-mêmes », mentionne ainsi le vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Dany Lacasse.

De son côté, la porte-parole du comité national de négociation des CPE de la FSSS-CSN, Louise Labrie, estime qu'« avec cette recommandation d'acceptation de l'entente votée par les représentantes des syndicats, on vient de franchir un pas important vers la conclusion de nos conventions collectives ».

Il aura ainsi fallu plus de deux ans et demi d'échanges pour parvenir à une entente sur une poignée de sujets essentiels, tels les salaires, la retraite, l'assurance collective, les ratios enfants/éducatrice, les activités pédagogiques, ou encore la participation aux conseils d'administration et aux assemblées générales du CPE.

Le processus de négociation avait pris du plomb dans l'aile, à la fin octobre, lorsque les éducatrices de quelque 400 CPE ont débrayé dans le cadre d'une journée de grève.

Obstacles

Plusieurs dossiers d'importance doivent toujours faire l'objet d'un accord entre les parties, notamment les horaires et la semaine normale de travail, les modalités de la liste de rappel, la procédure d'embauche, les sous-contrats et la liberté d'action syndicale.

La CSN estime par ailleurs que les tractations pourraient s'avérer risquées pour les CPE membres de l'Association patronale nationale des centres de la petite enfance, qui s'est retirée du processus de négociation nationale à l'hiver 2016.

« Rien n'est joué dans plus d'une centaine de CPE membres de l'APNCPE en Estrie, en Montérégie, dans le Cœur-du-Québec et à Montréal-Laval », ajoute Mme Labrie. « Les travailleuses devront très certainement mettre l'épaule à la roue et exercer beaucoup de pression sur cette association patronale et sur les CPE membres pour atteindre leurs objectifs de négociation.

L'APNCPE affirme qu'elle ne veut pas donner des conditions inférieures à ses travailleuses. Nous verrons bien si elle respectera sa parole », conclut-elle.