Les États-Unis détaillent une campagne de cyberattaques nord-coréennes

Le document, émanant du FBI et du Département de la sécurité intérieure, comprend des détails techniques sur ces attaques qui ont visé les secteurs de l'aérospatiale, de la finance et des industries des télécommunications.

Les services de sécurité américains précisent que des pirates informatiques nord-coréens ont utilisé un virus connu sous le nom de « FallChill » pour accéder à des systèmes informatiques et compromettre des réseaux.

Le FBI et le Département de la sécurité intérieure avaient diffusé en juin une alerte accusant ouvertement le gouvernement nord-coréen d'être responsable d'une série de cyberattaques remontant à 2009 visant les secteurs des médias, de l'aérospatiale et de la finance ainsi que des infrastructures stratégiques aux États-Unis et dans le monde.

L'alerte publiée mardi inclut les adresses IP dont le FBI indique qu'elles sont liées à la campagne de piratage afin d'aider les sociétés privées de sécurité informatique à lutter contre ces attaques.

Le virus « FallChill » est présenté comme de nature à offrir aux pirates une grande latitude de contrôle et de perturbation des systèmes.

Cette initiative des deux agences fédérales intervient dans un contexte d'extrême tension entre les États-Unis et la Corée du Nord. L'alerte publiée en juin affirmait que le gouvernement de Pyongyang allait poursuivre dans sa politique de piratage informatique afin de favoriser ses ambitions balistiques et nucléaires.