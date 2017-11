Retour des séries Trop et Cheval-Serpent sur ICI Tou.tv

Un texte de Radio-Canada Arts, avec des propos d'entrevues rapportés par Mélanye Boissonnault

Les pas de danse lascifs et les corps stéroïdés de la série Cheval-Serpentémoustilleront à nouveau les téléspectateurs d’ICI Tou.tv Extra. Maintenant réalisée par Rafaël Ouellet, la série au contenu sexualisé se développera avec un grand souci de la nuance en cette ère de dénonciations massives d’agressions sexuelles. L’auteure Danielle Trottier assure que les événements ont « changé sa façon d’écrire ».

Il y a des choses que mes personnages ne diront plus jamais. Il n’y aura plus de propos sexistes par exemple. Je ne veux pas que ces personnages puissent être perçus comme des prédateurs. Ils n’en sont pas. Dans Cheval-Serpent les gars amènent un côté festif, sexy et assumé : un visage heureux et positif de la sexualité. C’est ce que je souhaite. Danielle Trottier

L'émission « Cheval-Serpent » Photo : Radio-Canada



Notons aussi, sur ICI Tou.tv, le retour d’En audition avec Simon, mais également quelques nouvelles productions originales comme la comédie musicale Polyvalente, la comédie Le band et Sébastien et la série documentaire Les patronnes.

Les habitués d’ICI Tou.tv retrouveront aussi les séries web L’âge adulte, Féminin/Féminin, Herby, Vérités et conséquences avec Louis T. et Barman.

ICI Tou.tv Extra présentera en primeur ce printemps la série Demain des hommes, en plus de proposer les trois premiers épisodes des Pays d’en haut, dès le 7 décembre et ceux de Lâcher prise, dès le 12 décembre, sans oublier chacun des épisodes de Ruptures, une semaine avant leur diffusion sur ICI Radio-Canada Télé.

Sur Véro.tv

La première saison de Véro.tv a été un vrai succès, selon Véronique Cloutier, qui assure que « ce succès se mesure par un nombre important de nouveaux abonnés ». L’animatrice et productrice, ravie de son nouveau rôle de programmatrice pour cette plateforme orientée autour de ses goûts et de ses coups de cœur, souligne notamment le succès des quatre émissions dont elle a autorisé une deuxième saison : Rétroviseur, Trois fois par jour, Face à soi et Trop.

Evelyne Brochu, Virginie Fortin et Eric Bruneau sont les têtes d'affiche de la série Trop Photo : Radio-Canada/Jean Bernier

Véro.tv accompagnera Marilou dans la rénovation de sa nouvelle cuisine, dans la nouvelle série Une étape à la fois. Après avoir fait le tour de la province, Les Morissette en spectacle sera présenté en primeur aux abonnés de la plateforme. On découvrira également la nouvelle fiction Papa épique et les documentaires Karaoké et Cheerleading, les capsules Face à soi, sans oublier le magazine Le bulletin.

Enfin, la série Younger sera présentée, de même que la troisième saison d’Amour si affinités et la septième saison de Rizzoli & Isles.

Rappelons aussi que les jeunes pourront découvrir la toute nouvelle série Marika, et continuer de suivre, pour une deuxième saison, les aventures de Monsieur Craquepoutte sur ICI Tou.tv, alors que sur ICI Tou.tv Extra, ils découvriront Arthur et les minimoys.