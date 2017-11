Manon Massé propose plusieurs mesures contre les agressions sexuelles

En point de presse à l'Assemblée nationale, Mme Massé a souligné vouloir s'appuyer sur la motion qu'elle a fait adopter le 18 octobre dernier à propos des agressions sexuelles, et ainsi « faire un pas de plus » pour s'attaquer entre autres aux « 40 % de plaintes pour agressions sexuelles qui ne sont pas retenues » par les corps policiers.

Lorsqu'elle « voit que l'expression "culture du viol" est mal comprise, qu'elle irrite au lieu de nous préoccuper de l'impact cette culture sur les femmes », Mme Massé estime ainsi qu'il est plus nécessaire que jamais d'agir pour changer les perceptions. Dont acte avec cette série de mesures qui visent les secteurs de la justice et du « vivre-ensemble » sociétal.

« Des crimes pas comme les autres »

Au coeur de cette réflexion de la députée solidaire, on retrouve la conviction que « les crimes à caractère sexuel ne sont pas des crimes comme les autres ». Ce qui accroche, plaide Mme Massé, c'est la notion de fardeau de la preuve, qui oblige les présumées victimes de crimes sexuels à démontrer hors de tout doute qu'elles ont bel et bien été agressées.

Ainsi, ce type de crimes « nécessite des actions différentes si on veut nous assurer que les femmes puissent obtenir justice ».

Mme Massé propose tout d'abord d'embaucher, dans tous les postes de police, des intervenants spécialisés en « rapports de pouvoir » et « qui puissent accompagner, aux côtés de la police, la victime dans le dépôt de sa plainte ».

La députée suggère aussi de consacrer des fonds à la mise sur pied d'un comité d'action juridique pour amener justement les femmes à porter plainte en cas d'agression, ce qui, aux yeux de Mme Massé, est encore trop peu fréquent.

« Elles ont peur, c'est compliqué, elles savent qu'elles risquent d'être [victimisées à nouveau], alors elles souhaitent pouvoir juger adéquatement, avant de déposer une plainte, s'il s'agit du bon chemin à emprunter. »

Examen de conscience

Autre volet de sa série de propositions, Manon Massé estime que les corps policiers du Québec auraient avantage à s'inspirer des autorités de Philadelphie, qui ont procédé à un réexamen de leurs pratiques et de leur traitement des divers dossiers de violence sexuelle non retenus sur une période de plusieurs années.

Au-delà des transformations du système judiciaire, la députée souhaite par ailleurs s'attaquer à une panoplie de « microagressions qui composent la culture du viol », des gestes « pas nécessairement criminalisables ».

Il faut donc offrir la justice aux victimes, soutient Manon Massé, « mais pas par la judiciarisation ».

L'une des solutions? Faire en sorte que la ministre responsable de la condition féminine, Hélène David, « explore et se documente » sur d'éventuelles pratiques de « justice alternative » pour contrer la culture du viol.

Un autre moyen serait celui de l'éducation des populations, y compris dans le cadre de cours sur la sexualité, mais aussi que la ministre responsable de la Condition féminine, Hélène David, engage socialement les Québécois « dans une vaste campagne sociétale et publicitaire pour aider tout le monde, y compris les victimes et les agresseurs, à comprendre ce qu'est la culture du viol, et comment nous réussirons ensemble à nous en sortir ».