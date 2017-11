COP23 : McKenna veut rallier d'autres États américains

Le Canada, le Mexique et la U.S. Climate Alliance - une coalition bipartisane de 15 États américains formée après l'abandon par les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat - ont annoncé lundi, en marge de la COP23, la création du Dialogue nord-américain sur le leadership en matière de climat.

Ils se sont donné pour objectif d'élaborer des politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'en faire le suivi lors du Sommet mondial sur l'action climatique de 2018 qui se déroulera en Californie en septembre.

La U.S. Climate Alliance se joindra à la campagne que la ministre McKenna et son homologue britannique, Claire Perry, lanceront jeudi pour éliminer l'usage du charbon comme source d'énergie. Le charbon est responsable de plus de 40 % des émissions de dioxyde de carbone.

Elles veulent convaincre d'autres pays d'éviter de construire de nouvelles centrales au charbon sans mode de récupération des émissions de CO2 et à terme fermer les centrales présentement en activité.

La COP23 est la réunion annuelle des Nations unies sur les changements climatiques. Elle avait mené il y a deux ans à la conclusion de l'Accord de Paris sur le climat.

Cette année, les signataires de l'accord tentent de déterminer comment ses clauses seront mises en oeuvre, comment les émissions de gaz à effet de serre seront calculées et comment les pays rendront des comptes sur leur bilan.