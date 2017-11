Une fausse arme à feu sème l'émoi dans une école secondaire de Lachute

Des témoins qui disaient avoir aperçu des jeunes en possession d'une arme à feu près de l'établissement ont d'abord contacté un surveillant, qui à son tour a communiqué l'information aux policiers.

C'est ainsi qu'un important déploiement policier a été effectué « afin de parer à toute éventualité », a expliqué l'agent Marc Tessier, de la Sûreté du Québec.

« Les enfants qui étaient à l'intérieur ont été confinés à l'intérieur de leur classe et ceux qui étaient à l'extérieur ont été déplacés dans un endroit sécuritaire en face de l'école », a-t-il expliqué.

Après vérifications, la SQ a interpellé deux élèves qui se trouvaient en possession d'une imitation d'arme à feu. Ces adolescents sont actuellement interrogés par les policiers.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) se chargera d'analyser les éléments d'enquête et décidera s'il est nécessaire ou non de déposer des accusations.