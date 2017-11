Rafaël Ouellet réalisera la deuxième saison de Cheval-Serpent

Rafaël Ouellet a été sollicité pour remplacer Sylvain Archambault il y a plus de quatre mois en raison de conflits d'horaire, a-t-il confirmé à Radio-Canada.

Connu au cinéma pour les films Camion et Gurov et Anna, il a également réalisé de nombreuses séries télé reconnues pour leur signature visuelle singulière et pour leur rythme cinématographique, telles que Nouvelle adresse etFatale-Station. Son style risque de teinter cette série campée dans un bar de danseurs nus et traversée d'intrigues familiales et politiques.

Claude Bégin et Catherine St-Laurent dans l'émission « Cheval-Serpent » Photo : Radio-Canada

Le tournage de la deuxième saison de Cheval-Serpent débute ce dimanche, 17 novembre, à Montréal. La série met en vedette, entre autres, Guillaume Lemay-Thivierge, Sophie Prégent, Francisco Randez, Claude Bégin et Alexandre Landry.

Après les dénonciations du comportement inapproprié de l'ancien réalisateur Sylvain Archambault, accusé d'attouchements et d'humiliations par une vingtaine d'acteurs et de techniciens ayant travaillé avec lui au cours des 20 dernières années, Rafaël Ouellet commencera son travail dans un climat particulier.

Au micro de l'émission On dira ce qu'on voudra, le cinéaste expliquait, vendredi, qu'en de tels cas, selon lui, le réalisateur a le devoir de se montrer respectueux et rassurant, de « rencontrer chaque acteur pour vérifier s'il a été affecté personnellement par les comportements de l'ancien réalisateur et pour le mettre en confiance en lui transmettant [sa] vision de l'oeuvre et [sa] manière de travailler ».