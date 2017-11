Première au pays : des chirurgiens corrigent une malformation sur un foetus

Un texte de Catherine Poisson

L'histoire de la petite Eiko, et celle des 24 professionnels qui ont réalisé la procédure à l'hôpital Mount Sinai, offre un nouvel espoir à des centaines de familles.

« Elle est notre petit miracle », résume la mère Romeila Son, tout sourire.

Dans ses bras, sa fille Eiko agite ses jambes. Ce bambin de bientôt trois mois est atteint de spina-bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Selon la forme que prendra la maladie, celle-ci peut entraîner une paralysie des jambes.

Deux chirurgiens de Toronto, le docteur Greg Ryan, qui dirige le programme de médecine foetale de l'hôpital Mount Sinai, et le docteur James Drake, qui est à la tête de la division de neurochirurgie de l'hôpital SickKids, sont responsables de cette avancée médicale.

Le 4 juin dernier, ils ont dirigé l'équipe de 24 personnes chargée de la première opération intra-utérine sur un foetus atteint de spina-bifida réalisée au Canada.

La première ministre Kathleen Wynne et une partie de l'équipe médicale chargée de l'opération étaient invitées à la conférence de presse qui a eu lieu à l'hôpital Mount Sinai, à Toronto. Photo : Radio-Canada/Lisa-Marie Fleurent

Selon Mme Son, le jour où elle a appris l'état de santé de sa fille restera frais dans sa mémoire. Il s'agissait de sa vingtième semaine de grossesse.

Apprendre que quelque chose ne va pas avec notre bébé, c'est le pire cauchemar de toute femme enceinte. Romeila Son

En menant des recherches sur le sujet, Mme Son est rapidement arrivée à la conclusion qu'une opération intra-utérine présentait les meilleures chances d'améliorer la qualité de vie de son enfant. Or, cette option n'était pas encore offerte au Canada. Il lui aurait fallu se rendre aux États-Unis, ce qui, avec quatre enfants à la maison, lui semblait pratiquement impossible.

C'est alors qu'une amie lui a parlé du Dr Ryan et du Dr Drake, qui se disaient prêts à réaliser l'opération.

Puis, tout s'est fait rapidement. « Le jour de l'opération est arrivé à 25 semaines de grossesse. Je n'avais pas peur. »

Depuis sa naissance le 19 août dernier, Eiko se porte à merveille, selon sa mère. La fillette n'a pas eu besoin d'autres procédures médicales liées au spina-bifida.

Le spina-bifida en bref Le spina-bifida est une malformation qui se produit lorsque la colonne vertébrale du foetus ne se referme pas complètement dans les premières semaines de la grossesse, ce qui fait en sorte que la moelle osseuse est exposée au liquide amniotique. Il peut entraîner la paralysie, une perte de sensibilité des membres inférieurs, ainsi que des problèmes de fonctionnement de la vessie et d'autres fonctions d’élimination. Entre 120 et 150 bébés naissent annuellement au Canada avec la forme la plus grave de spina-bifida, la myéloméningocèle. De ce nombre, 15 à 30 % ne survivront pas jusqu'à l'âge adulte.

De leur côté, les chirurgiens affirment qu'ils se sentaient prêts à diriger cette première canadienne.

« Nous savions que nous avions l'expertise nécessaire pour réaliser cette procédure, mais nous ne pensions pas que suffisamment de familles canadiennes étaient intéressées par cette opération », explique le Dr Drake.

Or, cela a changé dans les dernières années. De plus en plus de familles se montrent intéressées par cette procédure, selon le docteur.

Cet attrait s'explique facilement par les statistiques liées à l'opération intra-utérine. Celle-ci permet de réduire les complications liées au spina-bifida de 50 %.

Si la colonne vertébrale ne se referme pas complètement dès les premières étapes de la grossesse, il en résulte une protubérance dans le bas du dos. Photo : Radio-Canada

L'opération intra-utérine permet de refermer la colonne vertébrale du foetus et de réduire la malformation de façon importante. Photo : Radio-Canada

Le principal risque demeure cependant celui de provoquer un accouchement prématuré, ce qui présente des dangers à la fois pour le bébé et pour la mère.

Nouvel espoir pour les familles canadiennes

La Dre Paige Church dirige une clinique spécialisée dans le spina-bifida au sein de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview. Chaque année, elle y reçoit plus de 250 enfants et leurs parents.

Avec cette opération, nous pouvons maintenant donner espoir à toutes ces familles. Dre Paige Church

Elle se dit particulièrement bien placée pour les aider à comprendre ce à quoi ressemble une vie avec le spina-bifida, parce qu'elle en est elle-même atteinte.

« En tant qu'adulte avec le spina-bifida, je suis professionnellement et personnellement enthousiaste quant au potentiel de cette procédure, et à l'impact qu'elle peut avoir », explique-t-elle.

Depuis cette première réussite, deux autres opérations semblables ont été réalisées sur des foetus.

La procédure pourrait être en voie de devenir de plus en plus pratiquée, puisque la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) oblige maintenant ses membres à discuter de cette option de traitement avec toute femme enceinte dont le foetus est atteint du spina-bifida.