Hariri promet de rentrer au Liban dans les deux jours

Le chef du gouvernement démissionnaire invite les Libanais à garder leur calme et ajoute que sa famille « restera dans son pays, le Royaume d'Arabie saoudite ».

Saad Hariri a annoncé sa démission surprise le 4 novembre alors qu'il se trouvait à Riyad, la capitale saoudienne, disant craindre pour sa vie et accusant l'Iran et le Hezbollah libanais de semer la discorde dans le monde arabe.

Plusieurs sources politiques au Liban affirment que le premier ministre démissionnaire n'est pas libre de ses mouvements en Arabie saoudite et a été forcé par Riyad à renoncer à ses fonctions, ce que l'intéressé a démenti.

Le président libanais Michel Aoun a refusé d'accepter cette démission tant que Hariri, qui possède les nationalités libanaise et saoudienne, ne sera pas rentré au Liban pour exposer les motifs de sa décision.

Pour le chef de la diplomatie libanaise, cette démission n'est pas encore actée et Saad Hariri pourrait revenir sur sa décision.

C'est sa décision à lui, maintenant il y a des règles constitutionnelles à suivre pour présenter sa démission ou bien la retirer, c'est lui qui décide de tout ça. Gebran Bassil, ministre des Affaires étrangères et des Émigrés

« Il est dans une situation ambiguë, qui n'est pas normale, on veut revenir à la situation normale », a ajouté M. Bassil.

Le ministre libanais était à Paris pour trouver une solution à la crise. Michel Aoun a laissé entendre que Beyrouth pourrait saisir les Nations unies, où la France est un membre permanent du Conseil de sécurité, si Hariri ne rentrait pas au Liban cette semaine.

« Le président a parlé d'un délai d'une semaine lors du lancement de cette campagne diplomatique pour trouver une solution à l'amiable, auquel cas nous devrons recourir aux lois internationales », a rappelé Gebran Bassil.

Le premier ministre Édouard Philippe a demandé mardi que Saad Hariri retourne au Liban. C'était la première fois qu'un responsable français s'exprimait officiellement en ce sens.

Le patriarche maronite à Riyad

« L’enjeu est que M. Hariri puisse retourner librement dans son pays pour clarifier sa situation conformément à la Constitution libanaise », a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale française, déplorant « une période d’incertitude qu’il faut clore rapidement ».

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est attendu mercredi à Riyad pour tenter de régler le contentieux et devrait rencontrer le premier ministre libanais.

Le patriarche de l'Église chrétienne maronite du Liban, Bechara al-Raï, en visite pour la première fois mardi en Arabie saoudite, a rencontré Saad Hariri et a dit comprendre les raisons de sa démission.

Bechara al-Raï a également été reçu par le roi Salmane et le prince héritier Mohammed ben Salmane, à l'occasion de ce voyage prévu de longue date.