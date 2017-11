Chuck Mosley, l’ex-chanteur de Faith No More, meurt à 57 ans

« Après une longue période de sobriété, Charles Henry Mosley III a perdu la vie, le 9 novembre 2017, en raison de ses nombreuses dépendances », a indiqué sa famille dans un communiqué.

De leur côté, les membres de Faith No More ont ajouté dans un communiqué qu’ils « reconnaissent avec un cœur lourd le décès » de leur ami. « Nous sommes chanceux d’avoir pu jouer avec lui l’année dernière, et ce dans le même style musical de notre premier album. »

Grâce à We Care a Lot, le premier succès de Faith No More en 1987, Chuck Mosley a été un des pionniers du rap-rock.



Il a quitté le groupe peu après et s’est joint brièvement au groupe punk Bad Brains en 1990.

Après une pause de l’industrie musicale, Chuck Mosley s’est produit en solo en 2009.

Depuis le retour en activités de Faith No More en 2009, Chuck Mosley est apparu quelques fois sur scène avec le groupe.

Chuck Mosley laisse dans le deuil sa conjointe de longue date Pip Logan, ses deux filles Erica et Sophie, et son petit-fils Wolfgang Logan Mosley.