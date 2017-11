Margaret Atwood : une œuvre bonifiée par l’actualité récente

L’adaptation en série télé de ce roman paru en 1984 connaît un succès monstre sur la plateforme de vidéo à la demande Hulu, comme sur la chaîne Bravo et sur Netflix. Dystopie imaginant un monde dominé par une secte fondamentaliste, dans lequel les relations entre hommes et femmes sont extrêmement codifiées et dénuées de toute liberté, The Handmaid’s Tale suit particulièrement la vie d’une servante confinée à un strict rôle de procréation.

Asservissement des femmes et tyrannie des classes sociales : ce roman-choc met uniquement en scène des situations s’étant déjà produites dans le réel, assure Margaret Atwood, qui s’est inspirée de faits troublants ayant eu lieu un peu partout dans le monde et à différentes périodes de l’histoire.

Quand j’ai écrit le roman en 1984, je voulais que personne puisse penser que j’étais fêlée ou que j’avais une imagination tordue. Je voulais que tout ce qui se passe dans la fiction ait eu un précédent dans le réel. Certaines des situations que j’ai empruntées au réel se sont produites aux États-Unis; d’autres ont été vécues ailleurs. Aucun pays au monde ne peut prétendre n’avoir rien connu de tel dans son passé. Margaret Atwood

Nombreux sont les observateurs qui voient dans l’ère actuelle, notamment dans une Amérique dirigée par un président considéré mysogine à plusieurs égards, un monde de plus en plus proche de celui que l’écrivaine dépeint dans son œuvre.

Je n’ai pas truqué les élections américaines, je vous assure, mais il est vrai que l’équipe de La servante écarlate, en plein milieu du tournage de la première saison, au matin du 9 novembre 2016, a pris conscience du fait que la série n’allait plus jamais être la même. Ils se sont réveillés dans une fiction différente. L’élection de Trump a causé de nouvelles interprétations de l’œuvre. Certaines des choses décrites dans le roman se produisent en ce moment dans certains États. Margaret Atwood

Se rappelant les totalitarismes qui ont jadis terrassé notre monde, Margaret Atwood observe la situation américaine avec suspicion et dénonce aussi au passage les intérêts privés qui supplantent trop souvent les intérêts sociaux et humains. Dans son plus récent roman, C’est le cœur qui lâche en dernier, elle imagine une ville dans laquelle les citoyens sont forcés de faire de la prison pour se sortir de la misère. « Je pensais notamment, en rédigeant ce roman, à certaines prisons américaines privées qui, pour se rentabiliser, encouragent en quelque sorte nos sociétés à engendrer davantage de criminels. »