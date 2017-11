L’Italie exclue de la Coupe du monde de 2018

La Suède, pour sa part, se qualifie pour une première Coupe du monde depuis celle de 2006, en Allemagne.

Pour ce qui était son dernier match avec l’équipe nationale, le légendaire gardien Gianluigi Buffon, 39 ans et 175 sélections au compteur, n’a pas cédé devant les rares attaques suédoises. Mais ses coéquipiers, trop longtemps sans imagination et sans idées même s’ils ont essentiellement monopolisé le ballon, n’ont pu lui offrir le but de la délivrance.

Malheureux exclu de ce qui aurait été son sixième Mondial, un record, Buffon aura tout de même proposé au soccer international un dernier acte de grande classe lorsqu’il a applaudi l’hymne suédois au milieu des sifflets du public milanais.

Avec 23 tentatives et 6 tirs cadrés, l’Italie a pu créer des occasions franches. Les Italiens ont cru à quelques reprises en fin de rencontre que, cette fois, c’était la bonne pour les quadruples champions du monde, surtout lorsque Stephan El Shaarawy a vu sa volée rebondir sur les poings du gardien Robin Olsen.

Mais au sifflet final, ce sont bel et bien les Suédois qui ont célébré. Ironie du sort, l’Italie n’avait plus raté le grand rendez-vous du soccer international depuis 1958, en Suède.