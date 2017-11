Énoncé économique de l'Ontario : une réduction d'impôt pour les PME?

Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Lors d'un discours prononcé la semaine dernière devant le Board of Trade de Toronto, le ministre Charles Sousa a parlé de mesures durables et significatives qui permettront aux entreprises de maintenir leur croissance.

Les mesures que nous mettons en place permettront aux entreprises de croître et d'être plus compétitives dans notre économie. Charles Sousa, ministre des Finances de l'Ontario

Craintes et scepticisme

Une étudiante qui travaille dans un commerce au salaire minimum. Photo : Radio-Canada

Mais les employeurs restent sur leurs gardes quant à ce qui sera mis en place et à l'impact que ces mesures auront sur l'économie et sur leurs entreprises.

En fait, la Chambre de commerce de l'Ontario ne croit pas que le gouvernement ait les moyens de limiter considérablement l'impact de l'augmentation du salaire minimum et des réformes des lois du travail.

Selon elle, ces changements coûteront 12 milliards de dollars en deux ans aux employeurs.

Nous ne croyons pas que le gouvernement puisse faire quoi que ce soit pour complètement compenser une somme de 12 milliards de dollars. Nous ne pensons pas qu'il a cet argent. Karl Baldauf, Chambre de commerce de l'Ontario

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante craint aussi que les mesures proposées par le gouvernement ne soient que superficielles.

C'est la plus grande préoccupation de nos membres. Des changements mineurs ici et là n'aideront pas. Plamen Petkov, vice-président, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Ontario)

Les demandes

La Chambre de commerce de l'Ontario juge que la mesure la plus efficace serait d'échelonner l'augmentation du salaire minimum sur cinq ans et non sur les 18 mois prévus. Ce qui réduirait le nombre d'emplois « à risques » de 74 %, selon elle.

Demandes de la Chambre de commerce de l'Ontario une réduction du taux d'imposition des sociétés : il est présentement de 4,5 % pour les premiers 500 000 $ de profits et de 11,5 % par la suite

une réduction de l'impôt santé des employeurs : il est de 1,95 % pour les masses salariales de plus de 450 000 $ par année

une réduction et une uniformisation du taux des impôts scolaires pour les entreprises : ces taxes prélevées par les villes, mais gérées par la province, ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre de la province

Plusieurs de ces mesures doivent être combinées selon la Chambre de commerce.

Ce que nous voulons voir dans l'exposé économique d'automne, c'est une révision et des changements liés à plusieurs approches de taxation pour permettre aux entreprises ontariennes d'être plus compétitives. Karl Baldauf, Chambre de commerce de l'Ontario

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante espère quant à elle que le gouvernement montrera qu'il est réceptif aux demandes des petites entreprises.

La pression supplémentaire qu'exercera l'augmentation du salaire minimum sur les employeurs inquiète grandement.

Demandes de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante une augmentation du seuil pour prélever l'impôt santé aux employeurs

une élimination de l'impôt des sociétés sur les premiers 500 000 $ de profits pour les petites entreprises (le taux est présentement de 4,5 %)

une réduction générale du taux d'imposition des sociétés

La dernière année a été difficile pour les petites entreprises. Malheureusement, nous nous attendons à ce que la prochaine année soit encore plus difficile. Les coûts pour faire des affaires en Ontario augmenteront en 2018. Plamen Petkov, vice-président, Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Ontario)

Exposé économique

L'exposé économique d'automne est une mise à jour de la situation économique de la province quelques mois après le dépôt du budget.

En fait, c'est une mise à jour du budget. Le ministre des Finances, Charles Sousa, a indiqué la semaine dernière que l'énoncé de cette année sera plus élaboré que ceux des dernières années.

Il parlera entre autres de l'équilibre budgétaire au cours des prochaines années.

Une annonce touchant les francophones doit faire partie de l'exposé économique. Il devrait également être question de mesures pour soutenir les aînés.