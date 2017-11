Sylvain Archambault abandonne la réalisation de la série Mensonges

Pour Sylvain Archambault, le climat de suspicion qui s'est récemment installé dans le milieu artistique à son égard limiterait sa créativité et l'empêcherait d'offrir le niveau de professionnalisme auquel ses partenaires de plateau sont en droit de s'attendre.

Il a pris cette décision, qu'il qualifie de « difficile », après discussions avec la productrice de la série, Sophie Deschênes, de Sovimage.

Sylvain Archambault Photo : Radio-Canada

Le réalisateur, également connu pour son travail sur les séries Cheval-Serpent et Les pays d'en haut, fait l'objet de dénonciations de harcèlement et d'inconduite sexuelle qu'il aurait commises sur différents plateaux. Une vingtaine de comédiens et de techniciens ont témoigné, le 8 novembre dans un article du quotidien La Presse, de ses « méthodes de travail hostiles » et de ses attouchements.

Le réalisateur avait alors nié catégoriquement les allégations tenues, sous le couvert de l'anonymat, par des personnes l'ayant côtoyé.

Dimanche, Sylvain Archambault faisait paraître un communiqué dans lequel ils’excusait pour son langage et ses gestes d’une « autre époque ». Il affirmait tout de même vouloir continuer à réaliser la série Mensonges.

Le réalisateur annonce maintenant quitter la réalisation de cette série et affirme qu'il profitera de cette pause pour « faire le point, pour revoir ses façons de faire et pour travailler sur de nouveaux projets ».