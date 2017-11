Allégations d'inconduite sexuelle : la vedette de Supergirl veut des lieux de travail sécuritaires

« Lorsque les gens sont maltraités, ils devraient pouvoir disposer d'un endroit sûr pour révéler la vérité et être entendus », a ainsi déclaré l'actrice sur Twitter.

« Et lorsque des gens commettent des crimes ou harcèlent les autres, ils devraient toujours être imputables - peu importe l'industrie au sein de laquelle ils travaillent ou du pouvoir dont ils disposent. »

La vedette dit s'être déjà exprimée à ce sujet par le passé, et qu'elle allait continuer d'agir de la sorte.

Elle affirme également qu'elle continuera d'aller au travail cette semaine. Elle ajoute qu'elle sera davantage prête à collaborer à faire changer les normes en écoutant les gens qui se manifestent, et en refusant d'accepter un environnement « qui n'est pas sécuritaire, respectueux et collaboratif ».

Kreisberg nie tout

De son côté, Andrew Kreisberg, cocréateur et producteur exécutif des séries The Flash, Supergirl, Arrow et Legends of Tomorrow, a été suspendu à la suite d'allégations rapportées la semaine dernière dans le magazine Variety.

Au dire de la publication, il aurait harcelé sexuellement 19 employés actuels ou passés, en plus de s'adonner à des attouchements inappropriés.

M. Kreisberg a nié toutes les allégations.

Le studio Warner Bros. Television a confirmé qu'une enquête était en cours pour tirer au clair les allégations présentées contre M. Kreisgberg,

La télésérie Supergirl, tournée en Colombie-Britannique, est diffusée sur les chaînes de Warner Brothers et sur CW .