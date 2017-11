Canal+ International fait son entrée au Québec

Le Québec s’est imposé naturellement comme premier territoire d’implantation de la chaîne, indique Canal+, mais la diffusion sera rapidement étendue au Canada et aux États-Unis.

La version internationale de la chaîne est constituée d’une sélection des meilleurs programmes issus des chaînes du Groupe Canal+, s’articulant autour des grands thèmes du divertissement, du cinéma et du sport. La chaîne s’adresse tant aux foyers et familles de Français vivant à l’étranger qu’aux Québécois, qui pourront ainsi découvrir le contenu original qui fait la renommée du Groupe Canal+.

Du divertissement pour toute la famille

Magazines culturels, d’actualité, jeunesse et émissions d’humour animeront la chaîne. Les Québécois découvriront le duo humoristique décalé Catherine et Liliane, et retrouveront l'animateur Thierry Ardisson, maintenant à la barre de Salut les Terriens. En compagnie d’invités prestigieux, il aborde l’actualité avec humour.

L'émission Touche pas à mon poste, populaire mais controversée, est aussi du lot. Son animateur, Cyril Hanouna, a notamment été en mauvaise posture l'an dernier après que son chroniqueur Jean-Michel Maire eut embrassé la poitrine d'une invitée sans son consentement. L'émission fait régulièrement débat, notamment au sujet de blagues homophobes, mais sa popularité est manifeste, et la chaîne la présente comme l'un des moteurs de sa programmation, la décrivant comme un « talkshow populaire qui se penche avec bonne humeur et humour sur les moments marquants de l’actualité média ».

L'animateur français Cyril Hanouna Photo : Getty Images/JOEL SAGET

Les matinées et les après-midis seront un rendez-vous quotidien pour les 3 à 15 ans, qui pourront découvrir des séries animées, mais aussi des jeux d’aventure et des émissions récréatives. Autre pièce maîtresse de Canal+ International, l’arrivée en Amérique du Nord des séries originales à grand déploiement plébiscitées en France, telles que Baron noir, Platane ou encore Section zéro.

Du cinéma

Partenaire historique du cinéma français, Canal+ accordera une place privilégiée au septième art dans sa version internationale, en lui réservant une case horaire aux heures de grande écoute. Des films primés, œuvres de grandes signatures cinématographiques et magazines feront partie de la programmation. Soulignons également la présence des magazines Rencontres de cinéma et Le cercle, deux émissions originales entièrement consacrées au cinéma, dans la grille horaire.

Des magazines de sport emblématiques

Les passionnés de soccer et de rugby pourront regarder le Canal Football Club, animé par Hervé Mathoux, plus grand magazine sportif consacré au soccer et à la Ligue 1, sans oublier le Late Football Club, pour un concentré quotidien de l’actualité du soccer, en plus de diffuser plus d’une centaine de matchs de rugby en direct.