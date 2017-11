Au bord de la faillite, Caracas tente de renégocier sa dette

Miné par l'effondrement des prix du pétrole et par une grave crise politique intérieure, le Venezuela doit plus de 150 milliards de dollars à ses créanciers et il pourrait bientôt ne plus être en mesure de payer ses dettes.

Selon les données financières disponibles, le pays ne dispose plus que de 9,7 milliards de dollars dans ses réserves et doit rembourser d'ici la fin de l'année de 1,47 à 1,7 milliard de dollars en plus des 8 milliards dus en 2018.

Selon les agences de notation, le pays sera en défaut de paiement à court ou à moyen terme.

Deux réunions cruciales

Deux réunions déterminantes pour l’avenir financier du gouvernement vénézuélien doivent avoir lieu lundi : l’une à New York et l’autre à Caracas sur la situation financière critique du Venezuela.

Celle de New York réunira les représentants de 15 sociétés financières qui doivent décider des mesures à prendre à la suite d’un retard de paiement de 1,16 milliard de dollars du gouvernement vénézuélien. Vendredi, un autre règlement de 81 millions est arrivé à échéance sans avoir été payé.

La deuxième rencontre, prévue une heure plus tard à Caracas, réunira quant à elle le gouvernement Maduro et ses principaux créanciers, avec lesquels il tentera de trouver une entente pour renégocier la dette du pays et éviter un défaut de paiement.

Bien que Nicolas Maduro martèle que son pays ne se déclarera « jamais » en défaut de paiement, il est contraint aujourd’hui de renégocier la dette du pays, notamment avec les États-Unis qui lui imposent des sanctions économiques.

Selon Caracas, 70 % des créanciers sont basés aux États-Unis ou au Canada.

Ils ont spéculé sur le fait que le Venezuela se déclarerait en défaut [de paiement]. Jamais! Le défaut ne se produira jamais au Venezuela. Maintenant, notre stratégie est de renégocier et de refinancer toute la dette. Nicolas Maduro, président du Venezuela

Nicolas Maduro, président du Venezuela Photo : Reuters/Ueslei Marcelino

Les créanciers américains otages des sanctions de Washington

Le problème est que Washington interdit aux banques américaines et à ses citoyens d'acheter de nouvelles obligations ou de négocier des accords avec le gouvernement vénézuélien actuel.

Les créanciers du Venezuela sont quant à eux piégés entre ces sanctions économiques qui empêchent la renégociation de la dette vénézuélienne et la situation financière de l’État qui pourrait se retrouver bientôt incapable de les rembourser.

Selon l'économiste Luis Vicente Leon, interrogé par l’Agence France-Presse, la stratégie du président Maduro est d’arriver à convaincre ses créanciers américains à faire pression sur l'administration du président Trump pour un assouplissement des sanctions, à défaut de quoi ils pourraient ne plus être remboursés par Caracas.

Qui plus est, les deux dirigeants désignés par le gouvernement Maduro pour renégocier cette dette, le ministre des Finances Simon Zerpa et le vice-président Tarek El Aissami, sont tous deux visés par des sanctions qui interdisent à tout Américain de traiter avec eux.

L'administration Trump a imposé à la fin de l’été de lourdes sanctions économiques au régime du président de gauche Nicolas Maduro en raison de la répression de ses opposants qui dénoncent sa prise de contrôle des institutions pour asseoir son pouvoir à la tête du Venezuela.

Pour évaluer les violences au Venezuela, l'ONU a interviewé à distance quelque 135 victimes et leurs familles, ainsi que des témoins, des journalistes, des avocats, des médecins, et des membres du Bureau de la procureure générale. Photo : Reuters/Ueslei Marcelino

Pour contourner le Parlement, qui lui est majoritairement hostile, le président Maduro, successeur d’Hugo Chavez, a nommé une assemblée constituante chargée de gouverner le pays en lieu et la place du Parlement démocratiquement élu.

Ses détracteurs, dont Washington, accusent aussi le président Maduro d’étouffer l’opposition par une violente répression et de tenter de modifier la Constitution de façon à lui permettre de demeurer aux commandes de l’État.

Au bord de l'effondrement

Si le Venezuela devait se retrouver en défaut de paiement, la situation économique intérieure pourrait littéralement s’effondrer à la suite d’une chute de 36 % du PIB au cours des quatre dernières années.

S’il était déclaré mauvais payeur, le gouvernement vénézuélien serait dès lors exclu des marchés internationaux ainsi que le groupe pétrolier national PDVSA, qui est la vache à lait du pays. Des poursuites et des saisies d’actifs à l’étranger pourraient aussi faire mal à l’économie vénézuélienne.

En attendant de savoir quel sort lui réservent ses créanciers américains, le président Nicolas Maduro a déclaré dimanche que les négociations avec la Russie et la Chine, à qui son pays doit 8 et 28 milliards de dollars, ont déjà permis de restructurer 3 milliards de dollars de dette avec Moscou.

Autrefois considéré comme l’un des pays les plus riches d’Amérique latine, le Venezuela a connu une descente aux enfers lorsque les prix du pétrole se sont effondrés sur les marchés internationaux.