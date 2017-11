Pourquoi Justin Trudeau est-il allé en Asie du Sud Est?

Un texte de Philippe-Vincent Foisy, envoyé spécial à Manille, aux Philippines

Sur la route entre l’aéroport et le centre-ville de la capitale vietnamienne, Hanoi, le paysage est parsemé de grues. Une illustration de la croissance économique que vit le pays et qui s’observe ailleurs en Asie du Sud Est.

Ottawa ne veut pas rater l’occasion de profiter de cette croissance remarquable : il négocie actuellement le Partenariat Transpacifique et le gouvernement a entamé des discussions préliminaires pour un accord de libre-échange avec l’ASANE.

« Pendant longtemps, le Canada avait une présence en Asie un peu mi-figue mi-raisin, explique Patrick Leblond, professeur en commerce international de l’Université d’Ottawa. On voulait s’engager, mais en même temps on ne s’engageait pas. Là, on sent que le gouvernement veut être plus présent. »

Partout au Vietnam et aux Philippines, les entrepreneurs rencontrés avaient un conseil important : venir sur le terrain et entretenir la relation.

Crystal Lam travaille pour une entreprise qui importe notamment du bois franc canadien. Elle explique que dans la culture asiatique il faut être présent physiquement pour bâtir une relation d’affaires.

« Ça se fait toujours face à face, en se regardant dans les yeux », raconte-t-elle.

Anthony Yang, un ingénieur de Vancouver, s’est associé à un entrepreneur philippin, Freddy Tinga, pour construire des autobus électriques afin de remplacer les vieux modèles qui carburent au diesel.

« Les Canadiens ont une excellente réputation, explique M. Tinga. Ce projet ne serait pas arrivé sans eux. Ça n’a toutefois pas commencé comme une relation d’affaires, mais bien parce qu’on a rencontré des bons gars qui voulaient faire une différence. »

La relation n’a cependant pas toujours été facile et pour s’assurer de rester en affaire, Anthony Yang et ses collègues ont parfois dû débourser de leurs propres poches le coût des billets d’avion pour venir aux Philippines.

« Ça a pris beaucoup d’efforts, mais on voit qu’aujourd’hui ça rapporte, soutient-il. Il y a des besoins en Asie du Sud-Est pour les nouvelles technologies, particulièrement les technologies vertes », explique M. Yang.

Opération charme

Justin Trudeau est conscient qu’il y a beaucoup de travail à faire pour construire des liens commerciaux durables.

Pour ce faire, il mise sur un engagement plus stable au sein de l’ASANE. Ottawa tente de faire partie officiellement du groupe. C’est d’ailleurs le controversé président philippin, Rodrigo Duterte, l’hôte du sommet cette année, qui a invité le Canada à participer à un dîner entre les leaders de l’ASANE.

Justin Trudeau aura l’occasion d’expliquer aux autres membres comment le Canada peut être un partenaire pertinent à ce groupe qui n’a pas accepté de nouveau membre depuis 2011, après l’adhésion de la Russie et des États-Unis.

Cette opération charme explique probablement pourquoi le premier ministre a refusé de s’engager à aborder le délicat dossier des droits de la personne avec Rodrigo Duterte, comme le demandait Amnistie internationale.

Par ailleurs, une source gouvernementale a indiqué que le premier ministre Trudeau a profité de ses rencontres aux sommets de l’APEC et de l’ASANE afin de mousser la candidature du Canada pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU.