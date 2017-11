Assurances vie et préarrangements funéraires : la CAQ demande un registre

Un texte de Hugo Lavallée, correspondant parlementaire à Québec

L'an dernier, Sylviane, qui n'avait pourtant que 53 ans, succombe d'un cancer foudroyant. Elle lègue tous ses biens à son fils, mais quelques mois plus tard, son frère Jean reçoit un chèque d'assurance vie de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

« Ce n'était pas à moi. C'était sûr. C'était clair, clair, clair... même si j'avais voulu être de mauvaise foi [ce chèque] n'était pas à moi. »

Il y a une trentaine d'années, sa sœur avait contracté une assurance vie. Elle l'avait visiblement oubliée et n'avait donc pas mis à jour la liste de ses bénéficiaires. Face à l'évidence, Jean a choisi de remettre l'argent à son neveu.

« Comment se fait-il que ma sœur, qui était toujours à son affaire, qui était toujours bien dans ses choses... ça a pu [lui] glisser entre ses doigts? », s'interroge-t-il toujours.

Des gens qui oublient avoir pris une assurance vie, des héritiers qui ignorent avoir droit à des prestations... la notaire Joanie Lalonde-Piecharski en voit toutes les semaines.

« La vie évolue, la vie change et, parfois, les gens, dans le cours effréné de la vie, oublient de faire les modifications à leurs documents. [...] On se ramasse comme héritier ou liquidateur à être comme Columbo et à faire un exercice d'enquête pour trouver l'information et ça peut être difficile pour les gens », explique-t-elle.

Le problème est le même pour les préarrangements funéraires, dont les proches du défunt ignorent souvent l'existence. Dans certains cas, le liquidateur sait que des préarrangements ont été contractés, mais ignore avec quelle maison funéraire.

Franchement, est-ce que je vais commencer à appeler toutes les maisons funéraires pour savoir où ça a été fait? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jette la serviette et on finit par payer en double parce qu'on n'a pas l'information. Joanie Lalonde-Piecharski, notaire

Pour protéger les consommateurs, le député de la CAQ, Simon Jolin-Barrette, entend déposer deux projets de loi afin de mettre en place un registre des préarrangements funéraires et un registre des assurances vie.

« C'est à l'État québécois de mettre en place des structures qui vont faire en sorte de faciliter vraiment la vie des Québécois et de s'assurer que les dernières volontés d'un individu qui décède, elles sont respectées », explique le porte-parole du parti en matière de justice.

« Quand un proche décède, on est dans une situation de deuil, on ne sait pas trop où aller, on a de la peine et on a besoin d'un outil qui soit simple, qui soit facile. »

La Chambre des notaires du Québec, qui gère déjà les Registres des testaments et des mandats, est favorable à l'idée.

« Les gens qui passent par un processus de règlement successoral sont souvent dépourvus, désemparés. [...] Un registre, qui viendrait centraliser toutes ces informations-là, serait plus sécuritaire et plus rassurant pour le citoyen », explique le président de la Chambre, François Bibeau, en entrevue à Radio-Canada.

Selon les plus récentes données, près de 6,4 millions de Québécois détiennent une assurance vie et ils sont assurés en moyenne pour 148 000 $.