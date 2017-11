Un séisme fait plus de 300 morts en Irak et en Iran

Les secouristes sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants parmi les décombres, au lendemain d'un puissant séisme qui a frappé l'Iran et l'Irak. Le tremblement de terre, dont l'épicentre était dans le nord-est de l'Irak, a fait la majorité de ses victimes de l'autre côté de la frontière, en Iran, soit 348 morts et des milliers de blessés, selon un bilan préliminaire.