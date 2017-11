Un séisme fait 61 morts et 300 blessés en Iran

Le tremblement de terre, de magnitude 6,5 à 7,3 selon les instituts géologiques, a été ressenti à Bagdad en Irak, à Téhéran en Iran et Diyarbakir dans le sud-est de la Turquie.

Les agences de presse et la télévision iraniennes ont annoncé la mort d'au moins six habitants de la ville de Qasr-e Shirin, dans l'ouest de l'Iran, faisant également état de nombreux blessés. Le gouverneur de la ville a démenti ce chiffre, parlant de seulement deux morts et 25 blessés.

« La secousse a été ressentie dans plusieurs provinces iraniennes frontalières avec l'Irak [...] Huit villages ont été endommagés [...]. L'électricité a été coupée dans certains villages et des équipes de secours ont été envoyées », a rapporté la télévision iranienne.

Au Kurdistan, le séisme a fait au moins quatre morts et plusieurs dizaines de blessés, selon le ministre de la Santé du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK), Rekaout Hama Rachid.

Les dommages les plus conséquents ont été enregistrés à Darbandikhan, 75 km à l'est de la grande ville de Souleimanieh, où plus de 30 personnes ont été blessées.

Le principal hôpital de la région a subi de gros dégâts et l'électricité y est coupée, a précisé Rachid.

L'épicentre du séisme se situait à Penjwin, dans la province de Souleimanieh, tout près de la frontière iranienne, a précisé un responsable des services météorologiques irakiens.

Ce dernier a précisé que la secousse avait été mesurée provisoirement à 6,5. L'institut américain de veille géologique (USGS) a évoqué une magnitude de 7,2 à 7,3.

Le séisme a provoqué des scènes de panique à Bagdad.

« J'étais assise pour dîner avec mes enfants quand l'immeuble s'est mis à danser », a témoigné une habitante du quartier de Salihiya, Madjida Amir. « J'ai d'abord cru que c'était une énorme bombe. Mais j'ai entendu tout le monde crier que c'était un tremblement de terre. »

Des scènes similaires se sont produites à Erbil, la capitale du Kurdistan autonome irakien, et dans d'autres villes du nord de l'Irak.

Les habitants de Diyarbakir ont dit eux aussi avoir ressenti une forte secousse, mais aucune victime n'y a été signalée dans l'immédiat.