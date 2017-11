Juliette au Salon du livre de Montréal

Un texte de Cécile Gladel

Lorsque Rose-Line Brasset décide d’emmener son héroïne Juliette en voyage, elle trouve des personnes clés dans le pays choisi pour pouvoir y rencontrer des adolescents et faire des recherches sur leur vie.

Je fais toujours des contacts avec des personnes sur place, explique-t-elle. Je vais aussi sur Google Earth; je refais le trajet; je reconstitue le véritable voyage que j’ai fait avec ma fille, qui est un peu Juliette.

Le métier de la maman de Juliette est journaliste; celui de son auteure aussi. Les histoires de Juliette autour du monde trouvent donc leur source dans la vie de Rose-Line Brasset, qui voyage avec ses deux enfants, un garçon et une fille, depuis leur naissance. D’ailleurs, elle a été l’une des premières, au Québec, à vendre des chroniques sur les voyages avec des enfants à des magazines.

« Juliette à Amsterdam » de Rose-Line Brasset Photo : Hurtubise

Cet amour des séjours à l’étranger, Rose-Line Brasset le tient de son père, qui a pris part à la Seconde Guerre mondiale. « Il n’avait que 17 ans; il était du contingent qui a libéré Amsterdam. Quand j’étais petite, il me racontait ses visites. Il me parlait d’Amsterdam », raconte l’écrivaine.

Évidemment, Juliette s’est rendue dans cette ville. Il ne pouvait en être autrement pour l’auteure! Un hommage à son père décédé, dont les histoires qu’il lui racontait et la correspondance qu’il lui a laissée ont forgé son avenir professionnel. « J’avais deux prétentions : celle de voyager et celle d’écrire. J’aime écrire, j’adore lire et faire le tour du monde. »

L’aventure a commencé quand Rose-Line Brasset avait 17 ans. Sac au dos, elle est partie faire un périple en Amérique du Sud. Elle a appris les rudiments du voyage à la dure.

Quatre jours après mon arrivée, je me suis fait tout voler. Je me suis débrouillée et je me suis fait des amis… Je n’ai pas pu rentrer, car je n’avais plus de passeport. Ç’a été un baptême du feu; il y avait des routardes qui faisaient un circuit, et je les ai suivies.

Par la suite, l’écrivaine-journaliste a vécu neuf ans en Europe – d’abord en Suisse, où elle a été jeune fille au pair. Cette envie de voyager n’a cessé de croître, et elle ne s’est pas éteinte après l’arrivée de ses deux enfants. Au contraire : ceux-ci partaient avec elle.

C’est ainsi que le personnage de Juliette est né en 2014. On parle ici d’une jeune fille de 13 ans qui voyage avec sa mère à Barcelone, à La Havane, à New York, à Québec, à Paris, à San Francisco et dans plusieurs autres villes. « Au début, Juliette, c’était clairement ma fille, mais au fil des tomes, c’est aussi beaucoup moi. Je racontais des voyages, mais à un moment donné, j’ai voulu explorer certaines choses, des thèmes de société », raconte l’écrivaine.

Juliette vit les problèmes des jeunes

Le dernier né de la série « Juliette » en bande-dessinée Photo : Hurtubise

Rose-Line Brasset explique que les histoires de Juliette ont évolué et qu’elle a commencé à approfondir certains thèmes. Elle n’écrit pas seulement de la fiction : elle s’inspire autant de sa vie que de la recherche qu’elle fait depuis longtemps pour son travail de journaliste. « Je donne une profondeur à l’histoire : j’approfondis le concept en parlant d’un pays et de sa culture », dit-elle.

Outre la découverte d’une ville, Juliette vit aussi les problèmes qui frappent tous les adolescents. « À Rome, un incident m’a donné l’idée de parler d’intimidation. Juliette s’inscrit donc dans une école romaine où elle est victime d'intimidation. J’en ai vécu quand j’étais jeune », avoue l’auteure.

Dans le livre Juliette à Québec, la mère de l’héroïne est hospitalisée, et Juliette se demande ce qui arriverait si sa mère mourait. Rose-Line Brasset savait de quoi elle parlait, car c’est elle qui avait été hospitalisée.

Dans le même livre, elle a traité de l’intégration des immigrants. Dans Juliette à San Francisco, elle parle de l’absence du père et de ses conséquences sur les enfants. « On le banalise, on pense que les enfants n’en souffrent pas, mais j’ai réalisé que ce n’est pas vrai : ils en souffrent et se posent beaucoup de questions », dit-elle à propos d’un sujet très sensible pour la mère monoparentale qu’elle est.

Dans l’une de ses histoires à venir, Juliette est jeune fille au pair à Londres. L’auteure abordera alors les thèmes de la magie et de la confiance en soi. « Juliette se demande ce qui se passerait si elle était aidée par la magie et elle prend confiance en elle, car elle a plein de dons et de talents. Toutes les jeunes passent par là : elles se disent qu’elles ne sont bonnes à rien. »

Puis, Juliette ira même à Hollywood, un livre en cours d’écriture. « Je parle de la dictature de la beauté. Juliette se demande si elle est belle, [et] si elle ne l’est pas, que va-t-il lui arriver? C’est un thème qui m’est cher. On [y] découvre aussi l’histoire du cinéma », explique Rose-Line Brasset.

Des peintures de Frida Khalo qui la représentent Photo : AFP/LUIS ACOSTA

Juliette : une histoire sans fin

Juliette a 13 ans dans le livre et elle aura toujours 13 ans, ce qui permet à l’auteure d’envisager des dizaines d’histoires et de voyages. Surtout que les enfants voyagent de plus en plus et sont curieux... Mais Rose-Line Brasset veut aussi s’adresser à ceux qui n’ont pas les moyens de le faire et les amener à rêver, les faire voyager par procuration.

Dès sa publication, la série Juliette a connu du succès auprès des jeunes, qui peuvent s’identifier à l'héroïne et voyager avec elle. L’écrivaine a quand même sa théorie sur la recette gagnante.

« Quand j’ai proposé le roman, je l’ai envoyé à plusieurs éditeurs. Je souhaitais inclure un miniguide de voyage sur les villes visitées à la fin des histoires, car j’étais persuadée que ça intéresserait les enfants et les parents, moins les éditeurs. J’ai insisté et je pense que c’est cette section qui a fait le succès de Juliette. »

Et combien de Juliette prévoit faire l’auteure? « Soixante », lance-t-elle.

Rose-LIne Brasset, auteure de la série de romans jeunesses "Juliette" Photo : Radio-Canada/françois tremblay

L’endroit le plus fou où la jeune héroïne pourrait se rendre est l’Inde. Rose-Line Brasset compte y parler de yoga et de nourriture végétarienne, mais aussi de la situation des femmes dans ce pays. « [Un problème] qui n’est pas facile à aborder. Je ne sais pas comment je vais faire pour expliquer ce qui s’y passe aux petites filles. Je ne veux pas être simpliste », dit Rose-Line Brasset.

L’été dernier, la romancière se trouvait à Athènes, toujours avec sa fille. Juliette ira donc dans la capitale grecque plus tard, même si le livre n’est pas encore écrit. Elle ira aussi à Genève (une ville où Mme Brasset a habité quelque temps), en Chine, au Japon, à Paris et à Kiev.

Malgré ma curiosité, il faut y aller avec ce qui intéresse les enfants, et je fais toujours un petit sondage [sur Facebook à propos] des endroits où les lectrices voudraient que j’emmène Juliette. C’est pas mal toujours les mêmes : le Portugal, Londres, Hollywood et Disneyland.

Mais Juliette n’ira pas dans les zones de guerre. « C’est malheureux, car je veux tout voir, mais je ne peux pas la mettre en danger. C’est dommage, car j’aurais aimé parler du Moyen-Orient », conclut l’auteure.