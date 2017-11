Manifestation contre la haine et le racisme à Montréal

Le départ a eu lieu à la Place Émilie-Gamelin et la manifestation doit se terminer à la Place du Canada.

Les manifestants n'ont pas transmis leur trajet au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La marche qui vise à dénoncer la montée de l’extrême droite, le discours de groupes identitaires comme La Meute et l’adoption de la loi 62 sur la neutralité religieuse.

« C’est important de rappeler que nous, les Québécois et les Québécoises, sommes solidaires avec les immigrants et les immigrantes, avec les personnes de couleurs et racisées », a indiqué une manifestante.

Le SPVM invite les automobilistes à éviter le secteur du centre-ville de Montréal le temps de la manifestation.

Avec les informations d'Olivier Bachand