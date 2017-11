Le retour fracassant de Taylor Swift

Elle a beau être parfois critiquée pour ses récents choix artistiques, Taylor Swift demeure l’une des reines de l’industrie de la musique. Le sixième album de l’artiste originaire de la Pennsylvanie le prouve, révèlent les chiffres du site Billboard (qui a analysé les données de Nielsen Music).

À ce rythme-là, Reputation devrait dépasser la barre du million d’exemplaires vendus dès sa première semaine d’exploitation. En 2014, Taylor Swift avait vendu en sept jours 1,29 million de copies de 1989, son cinquième album. Cette performance pourrait bien être battue, avancent certains spécialistes.

Quinze chansons composent le nouvel opus pop de l’artiste de 27 ans. Un premier titre, Look What You Made Me Do, a été dévoilé dès le mois d’août. …Ready for It? lui a succédé, fin octobre. Le vidéoclip de cette chanson a déjà été vu plus de 85 millions de fois.

Avant l’arrivée de Taylor Swift, le rappeur Kendrick Lamar et son disque DAMN. avaient établi la meilleure performance de l’année pour les ventes d’un album en sa première semaine de sortie, avec pas moins de 600 000 exemplaires.